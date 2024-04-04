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Автозавод «Москвич» раскрыл цены на машины 2024 модельного года

«Цена Авто»: автомобили «Москвич» 2024 года оказались дороже на 64-99 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Автозавод «Москвич» опубликовал рекомендованные розничные цены на кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска. По сравнению с автомобилями 2023 производственного года машины оказались дороже на 64–99 тыс. рублей (4,1–5,6%), сообщают эксперты сайта «Цена Авто» 4 апреля.

Так, минимальная стоимость кроссовера «Москвич 3», произведенного в нынешнем году, составляет 1,66 млн рублей, а максимальная — 1,87 млн рублей. Машины прошлого года выпуска оцениваются в 1,59–1,77 млн рублей.

Кроссовер «Москвич 3» имеет только передний привод и оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем (136 л.с.), который может работать в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором.

В марте текущего года автозавод «Москвич» реализовал почти 3 тыс. автомобилей, включая более 120 лифтбеков «Москвич 6» и около 90 электрокроссоверов «Москвич 3е». Этот результат стал лучшим с начала продаж.

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Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало в ноябре 2022 года, в декабре того же года на конвейер встала его электрическая версия «Москвич 3е». Автомобили построены на базе китайских JAC. В сентябре прошлого года завод запустил выпуск лифтбеков «Москвич 6». В первой половине текущего года планируется начало производства среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а во второй половине будет представлен кроссовер D-класса «Москвич 8».

13 февраля столичный автозавод сообщил, что в ближайшие месяцы на автозаводе «Москвич» начнется мелкоузловая сборка кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е». Автомобили будут собирать более чем из 900 деталей (при крупноузловой сборке — из 50).

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