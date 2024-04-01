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Автозавод «Москвич» установил рекорд продаж

Автозавод «Москвич» продал рекордные 3 тыс. автомобилей в марте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В марте текущего года автозавод «Москвич» реализовал почти 3 тыс. автомобилей, включая более 120 лифтбеков «Москвич 6» и около 90 электрокроссоверов «Москвич 3е». Этот результат стал лучшим с начала продаж, сообщает 1 апреля аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу автокомпании.

Как объяснили представители компании, причиной роста продаж стала новая политика ценообразования без дополнительных условий для клиента. Стоимость кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,59 млн рублей, а лифтбек «Москвич 6» можно купить за 2,14 млн рублей. Указанные начальные цены сохраняется на покупку автомобилей в апреле. Другой причиной в компании назвали рост доверия к марке.

Всего за I квартал 2024 года в России продано свыше 4,7 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе почти 300 лифтбеков «Москвич 6» и порядка 110 электромобилей «Москвич 3е».

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Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало в ноябре 2022 года, в декабре того же года на конвейер встала его электрическая версия «Москвич 3е». Автомобили построены на базе китайских JAC. В сентябре прошлого года завод запустил выпуск лифтбеков «Москвич 6». В первой половине текущего года планируется начало производства среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а во второй половине будет представлен кроссовер D-класса «Москвич 8».

13 февраля столичный автозавод сообщил, что в ближайшие месяцы на автозаводе «Москвич» начнется мелкоузловая сборка кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е». Автомобили будут собирать более чем из 900 деталей (при крупноузловой сборке — из 50).

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