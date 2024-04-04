В Госдуму внесли законопроект об ответственности за провоз патогенов

Законопроект об ответственности за провоз в Россию патогенных биологических организмов внесен в Государственную думу. Об этом 4 апреля сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Пискарев также заявил, что наказание за подобные нарушения планируют серьезно ужесточить. Авторы проекта предлагают ввести наказание в виде лишения свободы до 12 лет за провоз в Россию опасных вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза.

«Также предусматривается более строгое наказание до 8 лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и одновременно появится альтернативная форма наказания — принудительные работы на срок до 5 лет (ст. 248 УК РФ)», — написал Пискарев.

Он также напомнил о том, что США проводит вблизи границ РФ испытания биологического оружия, которое пытается применить Украина против мирных жителей Донбасса. Важной задачей в связи с этим Пискарев видит обеспечение безопасности граждан России.

«Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны», — заключил он.

27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Соединенные Штаты Америки сформировали сеть биолабораторий из 330 объектов, которые изучают свойства патогенов, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Он также отметил, что из 330 таких объектов порядка 40 находится на Украине.

Ранее, 15 января, начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Запад ведет на постсоветском пространстве проекты по передаче патогенов от животных человеку, изучаются особо опасные для людей вирусы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 сентября 2023 года также заявил «Известиям», что биологическая деятельность США на украинской территории направлена против России. У РФ есть документы, которые подтверждают участие Госдепартамента США в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года, которые свидетельствуют об активном участии Госдепа США в биологических программах на территории других стран.

В апреле 2022 года Минобороны рассказало, что на Украине есть сеть биолабораторий, работающих по программе Пентагона, где ученые из США испытывали потенциально опасные биопрепараты на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.