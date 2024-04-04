Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховный лидер Ирана на иврите пригрозил Израилю за удар по консульству в Сирии
Мир
Мадуро сообщил о секретных базах США в спорном регионе Эссекибо
Мир
Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой
Общество
Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
Мир
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
Консультант Госдепа США заявил о подготовке НАТО к отправке войск на Украину
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Общество
Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Общество
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского
Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры

Поставки бананов в Россию выросли на 10%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки бананов в РФ выросли на 10%, рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре. Так, на 31 марта с начала 2024 года в РФ ввезли 424,4 тыс. т продукции, что почти в 1,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было поставлено 394,3 тыс. т бананов, отметили в службе.

Там добавили, что, по данным ФГИС «Аргус-Фито», в 2023 году в Россию импортировали 1,3 млн т бананов.

«Россельхознадзор не фиксирует проблем в поставках бананов в Россию из-за рубежа. Служба не вводила никаких ограничений на ввоз этой продукции. Отгрузки осуществляются стабильно, отмечается увеличение», — пояснили в ведомстве.

В крупных торговых сетях нет перебоев с поставками бананов, у компаний достаточно запасов этой продукции, заметил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«У ритейлеров действуют долгосрочные контракты с поставщиками, в рамках которых партнеры выполняют все обязательства по поставкам в срок и в прежних объемах. Предпосылок для нехватки бананов на рынке нет, как и поводов для волнения у потребителей», — отметил эксперт.

Все поставки бананов приходят по графику и в необходимом объеме, сказали изданию в пресс-службе Metro. Там не фиксируют перебоев. Бананы в торговые центры компании поступают из Эквадора, заметили в службе.

Эко невидаль: в России к 2025 году появятся органические фрукты из Китая
Какие еще страны могут начать поставки экопродуктов в нашу страну

Ранее, 19 марта, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал «Известиям», что в России наблюдается снижение цен на бананы. Он также отметил, что этот товар на протяжении последних четырех лет занимает первое место как в стоимостном, так и в натуральном объемах импорта фруктов в РФ. Эксперт также предположил, что нарастить поставки бананов в РФ можно из Индии, Гватемалы, Филиппин, Колумбии, Коста-Рики и других стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024