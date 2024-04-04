Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
Армия
Расчет «Града» одним залпом уничтожил спрятанные ВСУ гаубицы М777
Общество
Юрист рассказал об особенностях начисления аванса в мае
Мир
Офицер ВСУ признался в бесполезности F-16 в новых условиях конфликта
Мир
Экс-разведчик США Риттер сравнил НАТО с вышедшим из-под контроля монстром
Армия
Российские артиллеристы подавили контратаку ВСУ на артемовском направлении
Мир
Посол РФ в Австрии указал на удары по международному авторитету Вены
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Эксперты назвали ключевой смысл существования НАТО после распада СССР
Армия
Экипажи Су-34 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве
Недвижимость
Элитные новостройки Москвы за месяц подешевели на 10%
Общество
Почти 80% компаний заявили о готовности повышать указанные в вакансии зарплаты
Мир
Карлсон сообщил о нежелании Зеленского давать ему интервью
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья японской Фукусимы
Происшествия
В Тульской области сообщили об уничтожении двух БПЛА средствами ПВО

Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве

Собянин: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда
0
Фото: Официальный сайт мэра Москвы/Е. Самарина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве одобрили планы строительства пяти объектов производственного, коммерческого и социального назначения. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда, сообщили на сайте мэра.

Так, в рамках программы появятся: завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций в поселении Марушкинском в ТиНАО, логистический комплекс площадью не менее 110 тыс. кв м. в поселении Десеновском в ТиНАО, образовательный комплекс на более 1,5 тыс. мест в Молжаниновском районе в САО, общественно-деловой комплекс площадью свыше 70 тыс. кв. м в районе Аэропорт в САО и производственный комплекс пищевой и легкой промышленности в районе Очаково-Матвеевское в ЗАО.

«Благодаря этим объектам будет создано больше девяти тысяч рабочих мест», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы»
Владимир Путин пообещал модернизацию транспорта по всей стране на основе опыта крупнейшего города РФ

Ранее, 2 апреля, Собянин рассказал о комплексном развитии территорий в Некрасовке. По его словам, в этих локациях планируется возвести производственные объекты, жилые дома, школы, детские сады, торговый центр, офисы, магазины, кафе и рестораны. В результате будет создано примерно 3,6 тыс. рабочих мест.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024