Мэр Москвы рассказал о комплексном развитии территорий в Некрасовке

В Некрасовке проведут работы по комплексному развитию неэффективно используемых территорий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Изменения коснутся восьми участков недалеко от станции метро «Некрасовка» — на улицах Вертолётчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде №4296.

По словам Собянина, в этих локациях планируется возвести производственные объекты, жилые дома, школы, детские сады, торговый центр, офисы, магазины, кафе и рестораны. В результате будет создано примерно 3,6 тыс. рабочих мест.

Мэр также пообещал, что будет приведена в порядок прилегающая территория и обустроена улично-дорожная сеть.

В марте Собянин заявил о решении реорганизовать часть бывшей промзоны «Прожектор» в рамках проекта комплексного развития города. «На территории, расположенной между Зеленым проспектом и 1-м и 3-м проездами Перова Поля, появятся общественно-деловой комплекс и жилые дома. Этот проект даст городу порядка 1,2 тыс. рабочих мест», — отметил градоначальник.