Собянин объявил о планах развивать территорию бывшей промзоны «Прожектор»

Мэрией Москвы принято решение о реорганизации части бывшей промзоны «Прожектор» в рамках проекта комплексного развития города. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На территории, расположенной между Зеленым проспектом и 1-м и 3-м проездами Перова Поля, появятся общественно-деловой комплекс и жилые дома. Этот проект даст городу порядка 1,2 тысяч рабочих мест», — написал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что новые дома будут предназначены для москвичей, участвующих в программе реновации жилого фонда.

Благодаря реализации проекта в городе появится порядка 1200 рабочих мест.

Всего в настоящий момент реализуются 68 одобренных проектов КРТ общей площадью около 870 га. Будет создано примерно 169 тыс. рабочих мест.