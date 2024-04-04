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Экс-разведчик США Риттер сравнил НАТО с вышедшим из-под контроля монстром

Экс-разведчик Риттер: США знали о планах расширения НАТО с начала его создания
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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У НАТО нет реальной миссии, которая способствовала бы миру во всем мире, есть лишь цель — расширение. И это не является законным основанием для его существования. Об этом 4 апреля заявил «Известиям» бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«У НАТО нет законных оснований для существования. Оно не выполняет никакой законной функции, кроме как способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики США. Именно в этом и заключалось расширение НАТО», — сказал он.

Бывший американский разведчик напомнил, что в самом начале существования альянса США обещали, что он не расширится на восток «ни на дюйм». Однако Соединенные Штаты обманули — сначала Советский Союз, а потом Россию. Они продолжили увеличивать число стран — участниц организации.

«НАТО похоже на вышедшего из-под контроля монстра Франкенштейна. Россия встала и заявила, что не будет больше этого терпеть — не позволит включить в состав Украину и Грузию. Поэтому сегодня у НАТО нет миссии, которая способствовала бы миру во всем мире», — отметил Риттер.

По мнению экс-разведчика, на данный момент ни один из членов НАТО не располагает такими вооруженными силами, которые могли бы противостоять России, и ни один из них не может себе позволить армию для ведения подобного крупномасштабного наземного конфликта.

«НАТО не может позволить себе быть НАТО, а это означает, что в конечном счете НАТО обанкротится и исчезнет», — резюмировал он.

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12 марта кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик напомнил, что за 75 лет существования Организация Североатлантического договора расширялась девять раз. В 1999 году 12 марта четвертая волна расширения включила в состав НАТО Венгрию, Польшу и Чехию. Это стало первой интеграцией в блок бывших социалистических государств и дало начало расширению альянса на восток.

Цель расширения НАТО официально декларируется как сохранение безопасности в Европе. Однако де-факто Россия является главной мишенью для НАТО как минимум до 2030 года, о чем говорится в докладе о реформировании альянса «НАТО 2030», отметил Суржик.

В настоящий момент количество стран — участниц альянса выросло до 32. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Швеция долго ждала одобрения своей заявки от Турции, парламент страны проголосовал за ратификацию членства королевства в блок 23 января 2024 года. Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО 26 февраля текущего года, став последней страной блока, одобрившей заявку.

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