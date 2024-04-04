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Расчет «Града» одним залпом уничтожил спрятанные ВСУ гаубицы М777

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Восток» одним залпом ликвидировал спрятанные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ангаре американские гаубицы М777 на южнодонецком направлении. Минобороны России 4 апреля показало работу артиллеристов.

«Грады» эффективно используются вне зависимости от погодных условий днем и ночью. Дальность стрельбы снарядов этих РСЗО достигает 40 км, для приведения в боевую готовность экипажу, как правило, требуется всего несколько минут.

«Боевых задач было очень много выполнено. Настрел на этой машине ― более 4 тыс. снарядов. Был случай ― выехали отрабатывать задачу, потом пришло подтверждение, что поразили ангар, а в нем было три или четыре натовских орудия», ― прокомментировал командир расчета с позывным Земляк.

Как отметили в оборонном ведомстве, личному составу расчета РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк за успешное выполнение боевой задачи вручили государственные награды РФ.

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Днем ранее, 3 апреля, Минобороны России показало, как артбригада Южной группировки войск расчетами РСЗО «Ураган» уничтожила железнодорожный мост в городе Курахово в Марьинском районе ДНР.

29 марта стало известно об уничтожении опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении с помощью РСЗО «Ураган», об этом также сообщали в Минобороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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