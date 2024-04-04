Карлсон сообщил о нежелании Зеленского давать ему интервью

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сам интервьюер рассказал в ходе беседы с членом палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, видеозапись которой опубликована на странице Карлсона в соцсети X (ранее Twitter) в среду, 3 апреля.

Журналист упомянул, что направлял запрос об интервью спикеру палаты представителей США Майку Джонсону. Однако результата это не принесло: политик не ответил ни на один запрос.

После этого Карлсон вспомнил, что намеревался проинтервьюировать и украинского президента.

«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», — сообщил американский журналист.

Между тем Зеленский продолжает давать интервью западным изданиям. Так, 29 марта он разговаривал с телеканалом CBS News о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». После того, как прозвучал вопрос журналиста, Зеленский улыбнулся.

В тот же день в интервью обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу украинский лидер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не получили американские ракеты ATACMS, однако уже планируют совершать ими удары по Крыму.

Накануне, 28 марта, он заявил тому же телеканалу, что некоторые страны не желают принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, в Киеве на данный момент ожидают от партнеров согласие на участие в саммите, однако «это очень сложно».

В феврале президент России Владимир Путин во время интервью Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно придут к согласию и отношения между народами восстановятся. Он отметил, что Запад думает, будто боевые действия навсегда «растащат» одну часть русского народа от другой. Однако воссоединение произойдет, уверен Путин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.