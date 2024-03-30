Зеленский улыбнулся, говоря о теракте в «Крокусе»

Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос корреспондента американского телеканала CBS News о причастности Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Интервью было опубликовано 29 марта.

Говоря об атаке, журналист попросил Зеленского прокомментировать данные о том, что произошедшее в «Крокусе» связано с Киевом или проспонсировано Украиной.

«Давайте разберемся, что произошло. Поговорим об этом», — предложил, улыбнувшись, украинский лидер.

Накануне в Следственном комитете России сообщили, что террористы после нападения на концертный зал должны были пересечь границу России и Украины и прибыть в Киев для получения обещанного вознаграждения. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

По последним официальным данным, число погибших при теракте составляет 143 человека. Позже, 29 марта, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о смерти в больнице еще одного пострадавшего при теракте в «Крокусе», который был в крайне тяжелом состоянии. Тогда же посольство Белоруссии в Москве сообщило, что скончался еще один пострадавший, гражданин Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по данному делу суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.