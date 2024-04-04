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Врач перечислил способы избежать варикоза

Врач Копылов: избежать варикоза помогает ношение компрессионного трикотажа
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Врач-флеболог Борис Копылов рассказал, как избежать развития варикоза. По словам врача, варикоз — не просто тяжесть в ногах или косметический дефект: при нем нарушение кровотока провоцирует расширение сосудов, что снижает эластичность стенок вен.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 3 апреля, врач отметил, что если не предпринимать ничего, то варикоз может привести к развитию трофических расстройств, тромбозу или тромбофлебиту вен, кровотечению из варикозных вен.

Главным показанием для лечения варикоза является профилактика тромбообразования. Для того, чтобы не допустить развития варикоза, Копылов посоветовал носить компрессионный трикотаж, это снижает вероятность осложнений и убирает болевые ощущения.

Кроме того, по словам врача, следует чаще менять положение тела: долго нельзя не только стоять, но и сидеть. Лучше менять позу раз в час, а еще полезнее — подвигаться в течение 5–10 минут.

Помимо этого, стоит носить удобную обувь или обувь на небольшом каблуке, а также принимать контрастный душ: он нормализует тонус венозной стенки и уменьшает болевые ощущения.

Также флеболог посоветовал ходить пешком по несколько часов в день или делать утренние или вечерние пробежки. Продолжительность физической активности в неделю должна быть не менее 150–300 минут. Нелишним будет раз в год посещать врача-флеболога, даже если нет видимых признаков болезни.

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В марте заместитель главного врача по хирургии Пушкинской больницы имени проф. В.Н. Розанова Александр Перетечиков разъяснил необходимость компрессионных чулок и эластичных бинтов. По словам специалистов, их используют в период восстановления после операций, когда большую часть времени пациент проводит лежа. Эти средства помогают поддерживать нормальную скорость кровотока и снижают риски образования тромбов, пишет RT.

В феврале д.м.н. Хуршед Абдувосидов рассказал, что специальные кремы неэффективны при варикозной болезни. По его словам, варикоз лечится только с помощью медикаментозной и компрессионной терапии, сообщает телеканал «360». В тяжелых случаях помогает только операция.

В январе врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый назвал жирные и жареные продукты главными возбудителями варикоза. По словам врача, лучшим решением будет запекание или отваривание нежирного мяса или рыбы во избежание варикоза.

Летом 2023 года сердечно-сосудистый хирург, флеболог ГКБ № 67, кандидат медицинских наук Александр Белкин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что чаще всего варикозу подвержены нижние конечности. Варикозная болезнь чаще всего генетически обусловлена, то есть передается по наследству. И любой провоцирующий фактор у таких пациентов может привести к расширению вен, появлению «узлов». Спровоцировать образование варикоза могут тяжелые физические нагрузки, длительное нахождение в вертикальном положении, беременность и роды.

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