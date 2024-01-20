Врач назвал жирные и жареные продукты главными возбудителями варикоза

Жирные и жареные продукты могут быть основными причинами развития варикоза. Об этом 20 января в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый.

«Даже здоровый человек может ощутить последствия злоупотребления жирными жареными блюдами: из-за загустения крови в ногах появляется усталость, начинают беспокоить отеки и тяжесть. Как правило, это первые звоночки от варикоза», — отметил он.

По словам врача, лучшим решением будет запекание или отваривание нежирного мяса или рыбы во избежание варикоза.

Безрукавый указал, что продукты, содержащие высокое количество соли, тоже следует убрать из ежедневного рациона питания, чтобы поддержать здоровье сосудов ног.

«Кроме высокого содержания соли различные консервы, полуфабрикаты и фастфуд содержат очень мало полезных питательных веществ, из-за чего страдают не только сосуды, но и весь организм», — пояснил он.

Помимо этого, врач-хирург подчеркнул, что лучше отказаться от пищи с высоким содержанием сахара, крепкого чая и кофе, а также алкоголя, поскольку они могут привести к ослаблению и потере эластичности стенок сосудов, к повышению кровяного давления.

Как добавил эксперт, продукты с высоким содержанием витамина К тоже рекомендуется ограничить, так как данный витамин «сгущает кровь, из-за чего у людей с проблемными сосудами возрастает риск развития варикозной болезни».

7 декабря врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала, что жирные сорта мяса, сладкое и мучные изделия могут способствовать ухудшению работы печени.