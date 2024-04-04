В «Яндексе» прокомментировали ответ «Алисы» о героине «Маши и медведя»
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- В «Яндексе» прокомментировали ответ «Алисы» о героине «Маши и медведя»
В компании «Яндекс» 3 апреля прокомментировали некорректный ответ голосового помощника «Алисы» о главной героине «Маши и медведя». Его назвали «единичным случаем» и сообщили, что теперь умная колонка так не отвечает.
«Алиса в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и медведь». В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с «Алисой», чтобы оградить ребенка от нежелательного контента», — приводит комментарий пресс-службы компании «РИА Новости».
Ошибку «Алисы» там объяснила тем, что голосовой помощник постоянно обучается. И если «Алиса» сама не может ответить на вопрос, она пытается найти ответ из открытых источников в интернете.
Ранее в этот день уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство из-за бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. В качестве примера она привела ответ, который «Алиса» дает, если спросить ее о судьбе главной героини мультфильма «Маша и Медведь».