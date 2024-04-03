Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина 3 апреля в ходе ежегодного доклада рассказала депутатам об угрозах, которые несет ложная информация в интернете, для детей.

Как передает корреспондент канала «78», в качестве примера омбудсмен продемонстрировала ответ, который голосовой помощник «Алиса» дает о судьбе Маши из мультфильма «Маша и Медведь». На вопрос, почему главная героиня «живет в лесу одна без родителей», искусственный интеллект ответил, что Маша — это призрак девочки, которая была убита медведем, и поэтому теперь его мучает.

Митянина также возмущена мультфильмом Skibidi Toilet, посвященным противостоянию между туалетами с человеческими головами и людьми-киборгами с колонками, камерами или телевизорами вместо голов. Фрагмент мультфильма она также представила депутатам.

«Дети с нетерпением ждут новые серии. На «Озоне» (маркетплейс Ozon. — Ред.) уже подарки с этими туалетами» — сказала Митянина.

В начале января президент России Владимир Путин на встрече с жителями города Анадырь поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам. По его словам, мультсериалы советского произвольна оказывают положительное эмоциональное и эстетическое воздействие на формирующегося человека.