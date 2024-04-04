Европейские страны заинтересовались российской современной прозой
Отечественные издательства ведут переговоры с Францией и Великобританией о выпуске в этих странах произведений современных авторов Екатерины Манойло и Аси Демишкович, узнали «Известия».
В Европе активно читают русскую литературу, и речь не только о классике, вошедшей в школьные программы всего мира. Западных любителей книг интересует современная российская проза.
«Ряд европейских государств, в первую очередь Франция и Великобритания, заинтересовались романами Екатерины Манойло, Рагима Джафарова, Аси Демишкевич. Давно и активно переводятся книги Юлии Яковлевой, они уже получили массу премий в разных странах», — рассказал «Известиям» главный редактор «Альпина Нон-фикшн» Павел Подкосов.
Самые активные страны для экспорта книг этой издательской группы — Казахстан, Белоруссия, Израиль, Узбекистан и Армения. В топе продаж литература прикладной направленности: психология, история, финансы. Это в том числе «Пиши, сокращай 2025: как создавать сильный текст» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «Чиллософия: Опыты выхода из безвыходности» Ирины Хакамады.
В европейских магазинах и маркетплейсах активно продается не только современная проза, но и отечественная классика, детская литература и даже учебники по русскому языку.
«В 2023 году в топе продаж были «Брак по любви» Моники Али в переводе Любови Карцивадзе, «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир» Марка Курлански в переводе Юрия Гольдберга и «Толпа» Эмили Эдвардс в переводе Ивана Авраменко», — рассказали в издательстве «Синдбад».
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