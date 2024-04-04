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Больше 10 спортплощадок построят на территории промзоны «Южный порт» в Москве

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В Москве на территории бывшей промзоны «Южный порт» построят более 10 спортивных площадок, а также обустроят более 3 км велодорожек, зоны для прогулок и пробежек. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

По ее словам, в «Южном порту» планируют создать парки общей площадью 25 га. Там разместятся детские и спортивные площадки, будет построена зона «Пустыня», где люди смогут играть в петанк и заниматься воркаутом, а около воды появится набережная с велодорожками, пишет RT.

После завершения благоустройства бывший грузовой порт превратится в одно из самых спортивных мест Москвы с развитой инфраструктурой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме этого, на территории планируется строительство 7,39 млн кв. м недвижимости, а также возведение музея современного искусства и театра. Местные жители, не уходя далеко от дома, смогут посетить музей, театр, летний кинотеатр и амфитеатр под открытым небом, отмечает «Москва 24». Кроме этого, появится лес с арт-объектами современных художников, а также разные городские пространства.

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6 марта глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что район в промзоне «Южного порта» в Москве на 95% построят из отечественных материалов. Это позволяет экономить средства при закупке и время на транспортировку, не снижая при этом качество строений, сообщает телеканал «360».

Проект комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне «Южный порт» утвердил мэр столицы Сергей Собянин в июне 2023 года.

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