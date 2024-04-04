Новый ноутбук Asus появится в РФ в середине апреля
Продажи ноутбука Asus ZenBook Duo 2024 стартуют в России одновременно со всем миром, с середины апреля, рассказали «Известиям» сразу несколько собеседников на рынке компьютеров. Розничная цена составит от 199 до 215 тыс. рублей в зависимости от конфигурации.
«Поставки на мировые рынки начинаются за несколько недель до розничной торговли. Соответственно, купить у зарубежного дистрибьютора и поставить в Россию не составит труда. Кроме того, нет никаких ограничений по соблюдению общемировых дат старта продаж — можно начинать реализацию в любой момент», — пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Это решение для программистов, журналистов, бизнесменов, фотографов, блогеров, графических дизайнеров, отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
Модель выполнена в строгом дизайне. На левой боковой грани располагаются порты USB A 3.2 первого поколения, а также два порта USB-C версии 4.0 для передачи данных на скорости до 40 Гбит/c. Справа находятся разъемы HDMI 2.1, отверстие для наушников.
Старшая версия лэптопа получила Intel Core Ultra 9 185, графику Intel Arc Graphics, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель на 2 Тб и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E, а также Bluetooth версии 5.3.
В целом, у тайваньской компании получился достаточно мощный лэптоп, который подойдет для решения практически любых офисных задач. Но вот его главная фишка — два дисплея и отсоединяемая механическая клавиатура — вызывает определенные вопросы. Обладатель гаджета практически со стопроцентной вероятностью перейдет к обычным сценариям использования, где все преимущества такого решения нивелируются.
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Быть в лэптопе: «Известия» протестировали новый ноутбук Asus