Быть в лэптопе: «Известия» протестировали новый ноутбук Asus

Ноутбук-трансформер Asus Zenbook Duo появится в РФ одновременно со всем миром, рассказали сразу несколько собеседников в ритейле. Стоимость девайса составит от 199 тыс. рублей. Лэптоп примечателен тем, что у него необычная конструкция: есть сразу два экрана по 14 дюймов каждый, причем на нижний можно прикрепить полноценную клавиатуру. Сможет ли производитель привлечь внимание покупателей таким необычным гаджетом и стоит ли устройство того, чтобы обратить на него внимание, — в материале «Известий».

Одновременно со всем миром

Старт продаж ноутбук Asus ZenBook Duo 2024 намечен на середину апреля, рассказали «Известиям» сразу несколько собеседников на рынке компьютеров. Его розничная цена составит от 199 тыс. до 215 тыс. рублей в зависимости от конфигурации.

— Поставки на мировые рынки начинаются за несколько недель до розничной торговли. Соответственно, купить у зарубежного дистрибутора и поставить в Россию не составит труда. Кроме того, нет никаких ограничений по соблюдению общемировых дат старта продаж — можно начинать реализацию в любой момент, — пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в топ-3 брендов на рынке ПК за I квартал 2024 года входят Asus, Huawei и MSI. Схожие данные приводит и компания FPlus. Корреспондент «Известий» первым в РФ протестировал новый ноутбук-трансформер тайваньского производителя.

— Это решение для программистов, журналистов, бизнесменов, фотографов, блогеров, графических дизайнеров, — рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Модель выполнена в строгом дизайне. На левой боковой грани располагаются порты USB A 3.2 первого поколения, а также два порта USB-C версии 4.0 для передачи данных на скорости до 40 Гбит/c. Справа находятся разъемы HDMI 2.1, отверстие для наушников.

Старшая версия лэптопа получила Intel Core Ultra 9 185, графику Intel Arc Graphics, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель на 2 Тб и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E, а также Bluetooth версии 5.3.

Из-за того, что в Asus не стали ставить в ноутбук видеокарту хотя бы на уровне Nvidia 3050, этот гаджет не подходит для запуска игр и обработки сложных видеофайлов. Несмотря на то что встроенные графические чипы Intel за последние несколько лет стали более производительными, графика Arc значительно уступает решениям Nvidia, AMD и процессорам Apple серии M.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Безусловно, запустить нетребовательные игры шестилетней давности на ноутбуке можно. Так, в Dark Souls 3 2018 года девайс выдает около 40 кадров в секунду при максимальном качестве графики в разрешении Full HD. Однако при этом устройство очень греется и играть на нем просто некомфортно.

Удобство использования

В Asus ZenBook Duo поставили два дисплея — это фишка этого лэптопа-трансформера. Оба экрана 14-дюймовые OLED с разрешением 1920 на 1080 пикселей с частотой 120 Гц. Пиковая яркость составляет 500 нит, контрастность 1 000 000:1.

При первом взгляде на девайс кажется, что два таких дисплея — хорошее решение, которое будет востребовано дизайнерами, монтажерами и другими юзерами, кому требуется большое пространство для работы, но на практике это оказывается не совсем так.

В большинстве случаев владелец данного лэптопа будет закрывать второй экран клавиатурой, потому что так привычнее. А если просто использовать два экрана, то большая рамка между ними будет мешать восприятию информации. Глаз так или иначе цепляется за нее, и к этому привыкнуть за несколько дней так и не удалось. Вот и получается, что фишка у дорого устройств вроде бы есть, но вот зачем она нужна и будет ли востребована — непонятно.

Отсоединяемая механическая клавиатура сделана очень качественно — у нее хороший ход клавиш, удобный тачпад. Что касается экранного варианта, то в сравнении с обычными планшетами на Android и iOS печатать на ней непривычно — но тут, скорее, претензии не конкретно к Asus, а в большей степени к Microsoft, которая так до сих пор и не смогла сделать адекватный сенсорный ввод информации для Windows.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Гаджет показал хорошее время работы от одного заряда: для серфинга в интернете, просмотра видеороликов оно составит около 13 часов. От комплектного блока питания емкость аккумулятора заполняется достаточно быстро — зарядить устройство на 50% можно в среднем за 30–40 минут.

У Asus получился достаточно мощный лэптоп, который подойдет для решения практически любых офисных задач. Но вот его главная фишка вызывает определенные вопросы — обладатель такого гаджета практически со стопроцентной вероятностью перейдет к обычным сценариям использования, где все преимущества такого решения нивелируются.

— Сегмент ноутбуков в пределах 200 тыс. рублей очень небольшой. Обычно покупатели выбирают не такую экзотику, как Asus ZenBook Duo, а MacBook, — отметил Эльдар Муртазин.

Кроме того, без маркетинговой поддержки продавать здесь такой дорогостоящий лэптоп будет довольно сложно, резюмировал он.