Швейцария не определила дату и место проведения мирной конференции по Украине
Список стран-участниц, дата и место проведения конференции по Украине пока не определены. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.
«Для Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможного пути к миру. Помимо позиции Украины, России и Европы, важно также прислушаться к мнению стран глобального Юга, которые будут играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Именно поэтому мы поддерживаем тесные контакты с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией. Список стран-участниц, а также дата и место проведения конференции пока не определены», — сказал он.
22 марта глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил переноса конференции по Украине, которую планировалось провести до нынешнего лета, на более поздний срок.
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