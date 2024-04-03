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Директор «Дагэнерго» Мухумаев подозревается в хищении 2,8 млрд рублей

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Фото: dagenergo.ru
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Директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, которого арестовали по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 млрд рублей в составе организованной преступной группы. Об этом 3 апреля сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

«Согласно поступившему материалу, Мухумаев М.М., занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании «Дагэнерносеть», гендиректора АО «ДЭРС», являясь фактическим руководителем строительной компании «Энергопрогресс», совместно с другими лицами… в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа» на сумму около 2,8 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Также представители суда сообщили об избранной мере пресечения для Мухумаева. Директор «Дагэнерго» заключен под стражу на два месяца, до 3 июня.

Кроме того, под стражу заключены еще шесть фигурантов уголовного дела.

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Ранее в этот день представители «Россетей» сообщили, что меры правоохранительных органов в отношении директора филиала «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева не связаны с его работой на данном посту.

СМИ также сообщали про обыски в «Дагэнерго» и доме Мухумаева в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, после чего он был задержан.

Мухумаев был назначен на пост директора «Дагэнерго» 8 ноября 2023 года. До этого он руководил службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства. С июля 2023 года исполнял обязанности директора филиала.

В 2017–2022 годах Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» — «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга». Также он был советником генерального директора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Республики Дагестан.

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