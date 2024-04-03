«Россети» прокомментировали сообщения о задержании главы «Дагэнерго» Мухумаева
Меры правоохранительных органов в отношении директора филиала «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева не связаны с его работой на данном посту. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Россетей».
«Мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении Магомедхабиба Мухумаева, не связаны с работой на посту директора филиала [ПАО «Россети Северный Кавказ»] «Дагэнерго» и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее», — уточнил представитель компании.
Ранее в этот день СМИ сообщали про обыски в «Дагэнерго» и доме Мухумаева в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, после чего он был задержан.
Мухумаев занимает пост директора «Дагэнерго» с 8 ноября 2023 года. До этого он руководил службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства, а с июля прошлого года исполнял обязанности директора филиала.
В 2017–2022 годах Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» — «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга». Также он был советником генерального директора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Республики Дагестан.