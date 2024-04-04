Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Золото Умальты» 16+

Режиссер: Андрей Богатырев. В ролях: Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Павел Деревянко, Вольфганг Черни, Евгений Антропов, Михаил Горевой, Денис Кузнецов.

Канун революции 1917 года, Хабаровский край, окрестности реки Умальты. Люди в шаманских масках нападают на обоз, убивают охрану и похищают 40 пудов золота. Петроградский золотопромышленник Булыгин теряет все свои сбережения и вернуть золото — его единственный шанс остаться на плаву. Он едет в Хабаровск и набирает отряд головорезов.

С 4 апреля в прокате

«Точка ноль» 16+

Фото: ИРИ

Режиссер: Сергей Пикалов. В ролях: Марина Александрова, Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка.

В попытках убежать от личной боли врач Аня Маркова оставляет карьеру в Москве ради работы по изучению новых вирусов в Новосибирском НИИ. Вот только жизнь готовит для героини новое испытание — ей придется начать сложную борьбу с очагом неизученного смертельного заболевания, которое грозится перерасти в настоящую эпидемию.

С 4 апреля на Ivi

«Домовой» 16+

Фото: Наше кино

Режиссер: Андрей Загидуллин. В ролях: Олег Чугунов, Василиса Немцова, Роза Хайруллина, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка.

В основе сюжета «Домового» — старинные былины. Это не только фольклор, ужасы и мистика. Создатели дополнили картину элементами фэнтези. Персонажи, заявленные на постере, — не графика, а актеры в детально проработанном пластическом гриме. Над созданием их образов работал двукратный лауреат премии «Золотой орел» Петр Горшенин — известный российский художник по пластическому гриму.

По сюжету, осиротев, Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя потусторонняя сила.

С 4 апреля в прокате.

«Нефть» 12+

Фото: PREMIER Описание картинки

Режиссер: Борис Никлавис

Документальный сериал о том, чем для россиян является нефть. Как природные богатства влияют на глобальные мировые процессы и жизнь каждого человека. Ученые, экономисты, дипломаты и историки объясняют революции, мировые войны, конфликты и экономические кризисы через призму борьбы стран за ресурсы. Интервью для сериала дали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник управления зарубежной военной истории НИИ Военной истории Академии Генштаба ВС РФ Андрей Шагов, доцент Финансового университета при правительстве Леонид Крутаков и другие эксперты. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

В онлайн-кинотеатре PREMIER

«Тень Чикатило» 18+

Фото: Okko

Режиссеры: Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили. В ролях: Федор Лавров, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Евгений Шириков, Мария Ахметзянова, Георгий Мартиросян, Анна Бегунова.

Сериал основан на реальных событиях, рассказывает историю сотрудника Ангарского ОВД Попцова. Он решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Постепенно он превращается в неуловимого «демона», от которого нет спасения. И всё же оперативники во главе с Ковалевым, выйдут на след убийцы, остановив конвейер смерти.

С 4 апреля на Okko

«Счет на секунды» 18+

Фото: Амедиатека

Режиссер: Микко Купаринен. В ролях: Леэна Пёвсти, Микко Кауппила, Юхо Милонофф, Ясир Осман.

Сериал-катастрофа о том, как трагедия изменила жизни мирных людей. Поезд сходит с рельсов в маленькой и спокойной Финляндии, вызывая взрыв и огромный пожар. Погибли более 60 человек, вся страна в ужасе. Расследовать аварию приезжает следователь по несчастным случаям Марита Кайла. Ее коллеги обязаны хранить хладнокровие в любой ситуации, видеть гнев и ложь у причастных и свидетелей, искать виновных. Но преданность Мариты своей работе и давление извне заставляют ее посмотреть на катастрофу под неожиданным углом. Трагедия в ее прошлом ломает героиню, но она обязана довести дело до конца и найти всех виновных.

С 5 апреля на Амедиатеке

Театр

«Ромео и Джульетта» 12+

Хореограф: Леонид Лавровский. В ролях: Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Денис Захаров, Елизавета Кокорева, Даниил Потапцев, Вячеслав Лопатин, Евгения Образцова, Артем Овчаренко, Светлана Захарова, Артемий Беляков, Денис Родькин.

Премьера возобновленного спектакля. Народный артист СССР Михаил Лавровский вернул на главную сцену страны постановку своего отца Леонида Лавровского. Ее премьера прошла в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский) 11 января 1940 года. Трагедия Шекспира на музыку Сергея Прокофьева.

4-6 апреля, 19:00, 6 апреля, 12:00, 7 апреля, 14:00, Большой театр, Историческая сцена

«Капитанская дочка» 12+

Фото: пресс-служба Театра Армии

Режиссер: Павел Сафронов. В ролях: Екатерина Шарыкина, Ольга Богданова, Александр Дик, Николай Козак, Сергей Селин, Анна Глазкова, Вячеслав Разбегаев, Мария Голубкина, Андрей Кайков, Максим Чиков, Дмитрий Ломакин, Дмитрий Оболонков, Роман Богданов.

Премьера спектакля по мотивам повести Александра Пушкина. История любви — ведущая в этом спектакле: Петр Гринев, прожив жизнь и утратив супругу, вспоминает их с Машей историю. Для режиссера Павла Сафонова «Капитанская дочка» — это прежде всего одно из первых русских произведений о человеке, вовлеченном в роковые события истории.

4, 5 апреля, 19:00, Театр Армии

«Виндзорские насмешницы» 16+

Фото: пресс-служба Театр Маяковского

Режиссер: Владимир Данай. В ролях: Вячеслав Ковалев, Иван Ковалюнас, Максим Разумец, Иван Сапфиров, Юрий Коренев, Константин Константинов, Андрей Гусев, Виталий Ленский, Ярослав Леонов, Зоя Кайдановская.

Комедия Шекспира о жизнерадостном толстяке сэре Джоне Фальстафе. Он — почти Остап Бендер шекспировских времен. Вот только для «сравнительно честного отъема денег» он избирает катастрофически неверный путь. Женщина вообще страшна в гневе, а обиженная женщина? А замужняя дама с дефицитом мужского внимания? Да еще две! Путаница с письмами и переодеваниями, приступы ревности, лужи крови и бесконечные словесные каламбуры — это Шекспир площадного театра, дерзко грубый и стихийно игровой.

4 апреля, 19:00, Театр Маяковского, Сцена на Сретенке

«Ленинградские сказки» 14+

Фото: пресс-служба РАМТ

Режиссер: Филипп Гуревич. В ролях: Татьяна Матюхова, Владимир Зомерфельд, Алексей Бобров, Виктория Тиханская, Кончтантин Юрченко, Нелли Уварова, Яна Палецкая, Андрей Лаптев.

Пять книг цикла «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой на Большой сцене становятся приключенческим фэнтези для всей семьи, где сказочное двоемирие сплетается с реальными событиями. Таня, Шурка и Бобка очень быстро должны повзрослеть: их родители объявлены врагами народа. С этого начинается долгое страшное странствие — через войну и блокаду, через голод и эвакуацию. А что если спасти друг друга можно, только оказавшись по другую сторону реальности или сумрачный бог Один потребует взамен невыполнимое. Как не предать себя и своих близких в охваченном чумой мире и как отвоевать у Рока самое дорогое, что есть на свете — свою семью.

4 апреля, 18:00, РАМТ

«Дядя Жорж» 16+

Фото: пресс-служба Театр сатиры

Режиссер: Сергей Газаров. В ролях: Федор Лавров, Юрий Васильев, Ангелина Стречина, Нина Корниенко, Сергей Серов, Игорь Лагутин.

В основе спектакля «Дядя Ваня» и «Леший» Чехова. Зритель погружается в атмосферу деревенского зноя, с пением птиц и жужжанием мух. На сцене накрыт стол, за которым собрались беззаботные дачники. Здесь и праздник, и поминки, черное и белое, веселые песни цыган и печальная мелодия скрипки. Действие осторожно вовлекает и затягивает зрителя в большой и объемный мир актуального Чехова. Идут столетия, сменяются эпохи, но ничего не меняется, и зритель вдруг узнает в героях самих себя. На сцене живой оркестр Театра сатиры.

5 апреля, 19:00, Театр сатиры

Музеи

«Возрожденная традиция. Косторезное искусство Таймыра» 0+

Фото: пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства

Работы лучших мастеров современной резьбы по кости из собрания Таймырского Дома народного творчества и других учреждений города Дудинки. В их числе известные художники Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн, Николай Чунанчар, Федор Фальков и другие. Они возрождает древнюю традицию полуострова, не утрачивая при этом авторский почерк. Мастера успешно работают в жанре скульптуры малых форм с применением различных техник резьбы по кости, осознанно сделанных авангардных решений, а все вместе — это магическое путешествие в древние сновидения Таймыра — мир его богов и героев, в ритуалы его религии и обихода, без которых нельзя понять этой древней земли, ее духовного содержания.

С 5 апреля до 5 мая, Всероссийский музей декоративного искусства

«Тибет. Хань Юйчэнь в Третьяковской гелерее» 6+

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Третьяковка представляет выставочный проект современного мастера масляной живописи, фотографа и каллиграфа Хань Юйчэня. На произведениях Хань Юйчэня главным героем является человек. Зная вековые устои и наблюдая быстро меняющуюся жизнь обитателей Тибетского нагорья, художник стремится отразить в своих работах это удивительное сочетание вневременности и повседневности реального быта. Достоверность его картин позволяет тем, кто не знаком с этим регионом Китая, увидеть настоящий Тибет, а также понять искреннюю любовь художника к этим местам.

С 9 апреля до 19 мая, Третьяковская галерея, Инженерный корпус

Выставка «Кимоно: мужской мир. От эпохи Мэйдзи до наших дней» 16+

Фото: пресс-служба Первой Московской галереи восточной живописи

В экспозиции представлены предметы текстиля и декоративно-прикладного искусства из коллекции исследователя японской национальной одежды, искусствоведа Натальи Бакиной. Выставка раскрывает мир мужчин Японии, его ценности, увлечения, взгляд на женщин; знакомит с мужскими типажами и характерами — реальными и вымышленными. Предметы японского костюма — нижние кимоно (дзюбаны) и верхние накидки, или хаори. А также посетители увидят женские кимоно. На них изображены мотивы, связанные с мужской тематикой. Украшением экспозиции станут редкие кимоно гейш — хикидзури, которые никогда не выставлялись прежде.

С 5 апреля по 26 мая, Первая Московская галерея восточной живописи

«Эхо андеграунда. Из жизни Нонсенсориков» 16+

Фото: пресс-служба Электротеатра

Выставка фотографа Андрея Безукладникова станет продолжением экспозиции «Эхо андеграунда». Первая часть представила серию портретов легендарных деятелей богемы того времени, таких как Петр Мамонов, Борис Юхананов, Владимир Сорокин, Жанна Агузарова и других. Вторая часть — «Из жизни Нонсенсориков» — расширит визуальное повествование, погрузив зрителя в документальную хронику андеграундных концертов, спектаклей и перформансов эпохи позднего социализма. Редкие кадры, запечатленные Безукладниковым, воскресят атмосферу того бунтарского времени.

До 21 апреля, фойе «Электротеатра»

Концерты

«Красная шапочка»

Фото: пресс-служба КЗ «Зарядье»

Премьера первого творческого проекта Благотворительного фонда Сергея Полунина. В основе спектакля — прекрасно знакомый зрителям сюжет и классическая хореография. Но в новой интерпретации, с использованием современных технологий, яркой музыки и оригинальных декораций. Хореограф Росс Фредди Рэй создал историю, которая будет интересна и взрослым, и детям. На сцену выйдет звезда мировой балетной сцены Сергей Полунин.

5, 6 апреля, 19:00, КЗ «Зарядье»

Концерт к 95-летию Эдисона Денисова 6+

Фото: пресс-служба Московской консерватории

На концерте-приношении Денисову прозвучат его сочинения в диалоге с великой музыкой Баха. Пьеса In Deo speravit cor meum («На Господа уповало сердце мое») для скрипки, гитары и органа, была создана к трехсотлетнему юбилею Баха в 1984 году по заказу фестиваля города Касселя (Германия). В Сонате для скрипки и органа, написанной по заказу скрипача Михаила Фихтенгольца, композитор также стилизует баховскую стилистику. В программе заняты заслуженные артисты России — органистка Людмила Голуб, скрипач и альтист Александр Тростянский. Также в концерте примет участие гитарист Сергей Гуделев.

6 апреля, 19:00, Московская консерватория, Малый зал

«Городок в Табакерке» 6+

Фото: пресс-служба Кремлевского дворца

Оркестр «Гнесинские виртуозы» вместе с народной артисткой РФ Юлией Рутберг и певицей Марией Кац представят музыкальную сказку с песочной анимацией Лилии Чистиной. Сюжет сказки похож на истории Гофмана: главный герой, мальчик Миша, заинтересовался тем, как устроена старинная музыкальная шкатулка (табакерка) и почему она играет музыку. Миша засыпает и просыпается маленьким — теперь он сможет проникнуть внутрь шкатулки, попасть в волшебный городок Динь-Динь и познакомиться с его жителями.

7 апреля, 16:00, Кремлевский дворец, Малый зал

«Вибрации Времени» 6+

Фото: пресс-служба КЗ «Зарядье»

Молодежный симфонический оркестр «Новая музыка», дирижер — Анна Гулишамбарова представят программу к 85-летию Союза композиторов Республики Татарстан. На сцену Зала Зарядье выйдет солистка Большого театра Гузель Шарипова. В ее исполнении прозвучит ария Сарвар из оперы «Кави-Сарвар» композитора Миляуши Хайруллиной, лирические романсы Рашида Калимуллина «Когда же мы встретимся» и «Вернись ко мне». «Посвящение» для трубы и оркестра молодого композитора Эльмира Низамова прозвучит в исполнении трубача Романа Мударисова, а концерт для скрипки Рашида Калимуллина исполнит Станислав Малышев. Романсы Рустема Яхина «Соловей» и «Еще не спеты наши песни» исполнят солисты Инсаф Ганибаев и Роберт Миннуллин.

9 апреля, 19:00, КЗ «Зарядье»

Экскурсии и мастер-классы

«Компьютеры от М до А: история советских ЭВМ и их создателей» 6+

Фото: пресс-служба Политехнического музея

Почему первые ЭВМ были такими большими? Откуда взялось слово «прошивка»? Благодаря кому появился первый советский школьный компьютер «Агат»? И что за игры можно было на нем запустить? На эти и другие вопросы о развитии советских ЭВМ отвечает новая выставка Политехнического музея.

На экскурсии вы увидите уникальные версии «Агатов»: стильный опытный образец в металлическом корпусе вишневого цвета, а также более ранний концепт компьютера в корпусе из оргстекла, который долгое время считался утраченным.

С 4 апреля, Открытая коллекция Политехнического музея

Китайская живопись и птицы в акварели 6+

Фото: пресс-служба выставки

ВДНХ приглашает на весенние мастер-классы. В 13:00 экскурсия по выставке-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». В экспозиции посетители увидят воссозданных в натуральную величину воинов легендарной Терракотовой армии и погрузятся в атмосферу Древнего Китая с помощью спецэффектов и видеопроекций. Затем урок рисования. Участники изобразят веточку сливы, используя приемы восточной живописи. В это же время для гостей экоцентра «Цветоводство» состоится мастер-класс «Птичка». Участники занятий нарисуют акварельными красками самых красивых птиц мира.

6 апреля, ВДНХ, павильон № 22, 29