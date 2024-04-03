«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч Кубка России
Московский футбольный клуб «Спартак» и петербургский «Зенит» 3 апреля определились со стартовыми составами команд на игру Кубка России.
Так, в составе «Спартака» играют Александр Селихов, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Леон Классен, Данил Пруцев, Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Александр Соболев.
А у «Зенита» на поле вышли Михаил Кержаков, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Родригао, Вильмар Барриос, Александр Коваленко, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Педро, Иван Сергеев.
Встреча команд началась в 20:30 мск на «Лукойл Арене» в Москве.
Ранее в этот день московский клуб «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» и закончил выступление в Кубке России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу уральцев.