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В России на 87% вырос спрос на галоши

«Честный знак»: в России на 87% вырос спрос на галоши
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В России на 87% вырос спрос на галоши. Такой скачок интереса граждан к резиновой обуви произошел в феврале, сообщили 3 апреля «Известиям» аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

«Несмотря на то что синоптики пророчили начало лета не раньше июня, российские дачники решили не терять времени. Россияне начали покупать обувь для работы в саду заранее — уже в феврале. По данным системы «Честный знак», в феврале 2024 года продажи галош выросли на 87% по сравнению с январем. При этом, если в начале текущего года на галоши приходилось лишь 0,95% от общего объема продаж обуви в стране, то в феврале доля выросла до 1,65%», — рассказали в операторе маркировки.

Там также отметили, что рост спроса на галоши естественно обусловлен приближающимся сезоном дождей и слякоти.

«Тем не менее анализ данных за 2023 год показывает, что самые выгодные цены на этот вид обуви наблюдались именно в феврале. В контексте текущего года, в январе цены на галоши составляли в среднем 485 рублей за пару, а уже в феврале они снизились на 10%, достигнув отметки в 435 рублей. Однако с увеличением спроса можно ожидать и повышения цен впоследствии. Поэтому всем, кто планирует приобрести галоши, рекомендую не затягивать», — заявила руководитель товарной группы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Анна Петрушина.

По данным системы маркировки, за январь-февраль 2024 года на рынок страны поступило 1,8 млн пар галош — это на 16% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года, где в оборот было введено 2,2 млн штук.

«Падение объема предложения объясняется сокращением импорта галош на 69%, при этом рост отечественного производства постепенно компенсирует этот спад. Так, за два месяца 2024 года в России было произведено более 1,6 млн пар галош, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — пояснили в операторе.

Маркировка обуви введена в России с 2020 года. Обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции составило 56%. Повышение качества — рост числа товаров с подлинными документами — декларациями или сертификатами соответствия составил почти 98%. Фискальный эффект от маркировки обуви оценивается в 47,4 млрд рублей. Прирост поступлений в бюджеты России обусловлен обелением рынков после внедрения государственной системы маркировки.

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Как сообщили в ЦРПТ, с 1 апреля 2024 года в России обязательная маркировка распространяется на ряд новых товаров легпрома. Среди новых категорий товаров — одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, отдельные предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров. Это второй этап внедрения обязательной маркировки для этой товарной группы.

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