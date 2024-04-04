Всем прощаем: Россия рекордно сократила внешний долг

Внешний долг России в 2023 году сократился до $317 млрд, минимального показателя с 2007 года. Стране удалось почти полностью погасить внешний долг с начала 2022 года, когда он составлял $488 млрд. Столь низкая долговая нагрузка повышает устойчивость в условиях санкций. Почему заимствования рекордно сократились и хватает ли средств для развития экономики — в материале «Известий».

Минимальный уровень

Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд. Это минимальный показатель с 2007 года, когда долг составлял $313,2 млрд, следует из годового отчета Банка России.

В отчете также отмечается, что общего снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженностей госсектора и «прочих» секторов экономики, поскольку долг банковского сектора ($94,7 млрд) остался практически неизменным.

За январь–декабрь показатель уменьшился на $68,2 млрд. При этом внешняя задолженность органов госуправления за 12 месяцев снизилась на треть, до $32,7 млрд, внешние обязательства по валютным госбумагам — на 9,2% до $14,8 млрд, по ОФЗ — на 41,2% до $16,537 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По состоянию на 1 января 2024 года долговая нагрузка на российскую экономику сократилась. Так, отношение внешнего долга к ВВП снизилось до 15,8% (-0,7 п. п.), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — до 1,6% (-0,4 п. п.).

Санкционные ограничения

Очевидная причина снижения внешнего долга — санкционные ограничения со стороны недружественных государств. Занять за пределами страны не внешних рынках стало заметно сложнее. При этом Россия продолжила расплачиваться по своим обязательствам.

— Сработал принцип своевременного погашения долговых обязательств перед иностранными инвесторами. С одной стороны, инвестиции в Российскую Федерацию растут, с другой стороны, из-за санкций они уменьшились. Растут и ценные бумаги оборонного комплекса. Так же в условиях санкций работает и принцип параллельного импорта, что помогает гасить долговую нагрузку. Иностранные инвесторы охотно работают с российскими компаниями с учетом санкционной политики, — отмечает Дмитрий Семенов, председатель совета директоров «Трансинвест».

Снижение объема внешнего долга произошло из-за планового погашения займов, срок которых заканчивался, при отсутствии новых заимствований. Внутренний долг постепенно замещает внешний, мы видим и сегодня. В 2023 году объем рынка корпоративных облигаций вырос на 5 трлн руб. — т. е. на 26,5%, что оказалось рекордом за последние 10 лет как в абсолютном, так и относительном выражении, указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Преимущества низкого долга

Снижение внешнего долга, с одной стороны, позитивная тенденция: повышается устойчивость российской экономики, так как она гораздо меньше зависит от внешних кредиторов.

Правительство планомерно сокращает долг с 2014 года. Достаточно разумная политика в условиях ослабления рубля — чем он слабее, тем дороже долг в иностранной валюте, к тому же кредиторы всегда могут использовать его как рычаг давления.

— Низкий уровень долговой нагрузки может хорош тем, что страна привлекательна для инвесторов и имеет возможность резко нарастить долг для реализации крупных инвестиционных проектов или проектов в социальной сфере. Еще один позитивный фактор низкого внешнего долга для России — ограниченное влияние возможного падения курса национальной валюты. Так, например, в 1998 году падение рубля при высоком уровне внешнего долга привело к дефолту страны. Сейчас такой риск практически отсутствует, — указывает Эдуард Христианов, первый зампред РосДорБанка.

Растущая долговая нагрузка способствует увеличению стоимости государственных заимствований, что ведет к удорожанию стоимости капиталов на финансовом рынке и тормозит деловую активность. В России есть ВЭБ.РФ, которые которые помогают развивать российскую экономику и новые проекты. Помимо внутреннего рынка, в российские проекты охотно инвестируют ряд иностранных компаний, как из дружественных стран, так и из недружественных стран, добавляет Дмитрий Семенов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Денег хватает

С другой стороны, низкая долговая нагрузка может и вредить экономике, так как ограничивает ее развитие. Сейчас Россия в основном полагается на собственные силы, то есть на внутренний рынок, и по оценкам экономистов, этого вполне хватает.

В России весьма обширный внутренний финансовый рынок, куда в случае необходимости Минфин может выйти с государственными облигациями. Другое дело, что на внутреннем рынке заимствовать не очень выгодно из-за высоких процентных ставок, замечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

— Правительство России решило сократить зависимость от займов из-за санкций, сосредоточившись на внутреннем долговом рынке. В связи со снижением цен на нефть, ВВП и импорт, также произошло сокращение внешнего государственного долга. Санкции оказали наибольшее воздействие на основные банки, предприятия оборонно-промышленного комплекса и нефтяные компании. Однако, другим участникам рынка с государственной поддержкой по-прежнему доступны международные финансовые ресурсы, — указывает Вера Калистратова, эксперт в области бухгалтерского консалтинга компании «Простые решения».

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В целом потребность во внешних заимствованиях у России невелика, тем более, что основным источником финансирования бюджетных расходов являются всё-таки собственные доходы бюджета, а также, при необходимости, средства ФНБ. Причем уже давно основным источником доходов российского бюджета являются ненефтегазовые доходы. Внутреннего финансирования вполне достаточно. К тому же и дефицит бюджета даже в прошлом году оказался ниже прогнозируемого, подчеркивает Мильчакова.

Всё под контролем

Госдолг России в настоящий момент составляет 17%. Это приемлемый уровень, в отличие от других мировых держав. Он является безопасным сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр также признал, что расходы на обслуживание госдолга выросли, отметив, что такая динамика наблюдается по причине роста стоимости займов.

— Доходность десятилетних ОФЗ с 2021 года выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт ведет к росту расходов на обслуживание порядка 150 млрд рублей в год, — указал он.

Однако эксперты подчеркивают: никаких проблем с обслуживанием долга не было ни в 2022-м, ни в 2023-м. Не предвидится их и в этом году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сегодня Россия успешно справляется с обязательствами по государственному долгу, несмотря на санкционные ограничения и неблагоприятные экономические условия, вызванные пандемией. Государственный сектор сумел сократить свой долг на $25,6 млрд. В то же время частный сектор также продолжает снижать свой долг, в основном в энергетической сфере. Внешний долг России остается стабильным и безопасным, что создает благоприятные условия на протяжении 2024 года, — отмечает Вера Калистратова.