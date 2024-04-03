В Минпромторге связали рост оборота розничной торговли с активностью бизнеса

Рост оборота розничной торговли продолжается на протяжении последних месяцев и свидетельствует как об активности бизнеса, так и о потребительских настроениях, заявил 3 апреля «Известиям» статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Таким образом он прокомментировал данные Росстата об увеличении оборота розничной торговли в РФ в феврале 2024-го на 12,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Евтухов подчеркнул, что показатель оборота розничной торговли свидетельствует о росте прибыли торгующих организаций и о поступлении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

«Отмечу, что оборот розничной торговли за январь-февраль 2024 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти на 11% и вырос до примерно 8 трлн рублей», — сказал статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли.

По его словам, в феврале был зафиксирован также рост онлайн-торговли, и не только по отношению к январю текущего года в сопоставимых ценах, но и к февралю 2023 года. Так, обороты продаж через интернет увеличились на 42%. Это подтверждает тренд на существенный рост электронной торговли, который происходит последние несколько лет, и рост оборотов маркетплейсов, добавил он.

«Позитивную тенденцию наблюдаем и в обороте общепита, который в январе-феврале 2024 года составил 483 млрд рублей», — обратил внимание Евтухов.

В конце марта по результатам исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка для предпринимателей Точка и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru был назван топ самых быстрорастущих отраслей малого и среднего бизнеса в России в 2023 году. В него вошли интернет-торговля (e-commerce), реклама и туризм.

До этого, в декабре 2023 года, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что российская экономика восстановилась и перешла к уверенному росту.