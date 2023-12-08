Экономист рассказал о переходе российской экономики к уверенному росту

Российская экономика восстановилась и переходит к уверенному росту, рассказал «Известиям» 8 декабря доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

«Российская экономика восстановилась. Даже можно говорить не о восстановлении, а о переходе к достаточно уверенному росту российской экономики. На конец 2023 года прогнозируется итоговый рост в 3%, и в этом смысле, мне кажется, что можно уже констатировать, что экономика РФ по этому показателю обгоняет многие западные страны, европейские страны — в целом в шесть раз, американскую экономику обгоняем по темпам роста в полтора раза», — уточнил эксперт.

Экономист отметил ярко выраженную тенденцию к дальнейшему росту экономики. Он напомнил, что в III квартале 2023 года прирост российской экономики составил более чем 5% по отношению к аналогичному периоду 2022-го.

«Мне кажется, что у российской экономики [есть] все перспективы продолжить рост, учитывая фундаментальные предпосылки, учитывая, что российская экономика получила очень хороший задел по конкурентоспособности относительно основных европейских конкурентов, у которых стали электроэнергия дороже, топливо дороже, сырье дороже», — сказал Чирков.

Он выразил мнение, что перед экономикой РФ открываются очень хорошие возможности, которыми нужно пользоваться. Кроме того, экономист обратил внимание на то, что нефтегазовый сектор и его доходы восстанавливаются, что будет дополнительным положительным импульсом к росту для экономики.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что экономическая ситуация в РФ находится под контролем. При этом потолок цен на нефть, призванный обрушить приток денег в российский бюджет, не просто не сработал — доходы от энергетики в ноябре принесли в казну вдвое больше средств, чем в январе.

Накануне на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что за 10 месяцев ВВП России вырос на 3,2%. Глава государства подчеркнул, что РФ по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза