Поквартирный подход: арендное жилье может решить проблему дефицита врачей в регионах

В середине марта в ходе открытого диалога с сенаторами спикер Совфеда Валентина Матвиенко обсудила с генеральным директором Банка ДОМ.РФ Виталием Мутко тему повышения доступности жилья. Она отметила, что один из эффективных способов решить проблему — создать условия, чтобы люди в стране, в частности врачи и учителя, могли себе позволить брать квартиры в аренду. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что жилищные программы поддержки врачей уже есть, но их необходимо расширять — это может стать мощным инструментом в борьбе с кадровым дефицитом в регионах. Подробнее — в материале издания.

Есть потребность

«Кто-то говорит: это 8 тыс. [рублей] в месяц, но и это бывает напряженно для врача в регионе, особенно молодого специалиста. Учителя, врачи, другие востребованные категории граждан должны арендовать жилье по доступной цене у государства», — заявила спикер.

По информации «Известий», регионы действительно нуждаются в дополнительном жилье для бюджетников, в том числе для медицинских работников. Так, в минздравах нескольких субъектов изданию заявили о востребованности данной меры поддержки. Дагестан, Ставропольский, Алтайский и Красноярский края, Калининградская, Кемеровская области, республики Удмуртия и Хакасия отметили, что вопрос обеспечения врачей жильем для них остается актуальным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Несмотря на все принимаемые меры, препятствующим фактором для трудоустройства медицинских работников, а также их закрепления на местах является отсутствие жилья. В настоящее время до 400 медицинских работников Алтайского края нуждается в улучшении жилищных условий, — рассказали изданию в региональном минздраве.

В Удмуртской республике на конец 2023 года 251 медработник нуждался в квартире.

В Хакасии, в свою очередь, подтвердили актуальность жилищной проблемы, в том числе для приезжих медработников по программе «Земский доктор».

— Одна из причин — ветхое состояние жилого фонда в сельских территориях и деревнях, — пояснили «Известиям» в республиканском минздраве.

В Кемеровской области подчеркнули, что с каждым годом число приезжих медиков в регионе увеличивается, а потому растет и потребность в недвижимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В минздраве Калининградской области «Известиям» пояснили, что в регионе есть дефицит врачей нескольких специальностей, а потому «строительство государственного арендного жилья будет являться дополнительным механизмом для привлечения и закрепления медицинского работника, в том числе в небольших городах».

Давняя идея

Разговоры о необходимости развития в России рынка арендного жилья идут не первый год , отметила в разговоре с «Известиями» депутат, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

— Это нужно не только для того, чтобы обеспечить трудовую миграцию и привлечь специалистов, но и для того, чтобы помочь семьям с низкими доходами, — сказала она, отметив, что этот инструмент используется во всем ми ре.

Идея наемного жилья для специалистов разного профиля была поднята еще в прошлом послании президента в 2022 году, напомнила собеседница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Главным двигателем этой истории является ДОМ.РФ. Он еще до 2022 года построил в одном из регионов экспериментальные дома, в которых субсидируется ипотека. Дом предназначен только для найма, и часть арендной ставки может гаситься за счет регионов. Такая схема начинается использоваться всё шире. В частности, большое количество таких домов по специальным программам было построено на Дальнем Востоке. Они как раз предназначены для специалистов, которых там не хватает, — рассказала она.

В пресс-службе ДОМ.РФ «Известиям» пояснили, что компания реализует по поручению президента России Владимира Путина программу «Доступное арендное жилье в ДФО», в рамках которой планируется построить 10 тыс. квартир для востребованных молодых специалистов. Сейчас уже построено 6 тыс. квартир в девяти регионах, отметили в компании.

— Уже заселено более 100 квартир в Приморье, на Чукотке и в Якутии. Категории граждан для заселения определяются субъектами, входящими в ДФО. Арендная плата для участников программы за счет специальных условий финансирования и субсидирования ставок из федерального и региональных бюджетов составит для граждан около 1/4 от среднерыночного уровня, — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что на реализацию программы правительство выделило 87 млрд рублей.

Нужно больше

Программы по предоставлению помощи медикам с жильем действительно уже есть, но их надо развивать , подтвердил «Известиям» заслуженный врач, бывший член Совета Федерации Игорь Круглый.

— Такая практика [по предоставлению служебного жилья] существует, здесь речь о том, чтобы ее расширять. В некоторых субъектах также есть опыт, когда через какое-то время в зависимости от срока договора человек мог приватизировать служебное жилье. Безусловно, это мощнейший инструмент привлечения кадров и в регион, и в конкретное лечебное учреждение, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Игорь Круглый рассказал, что в регионах также активно используется инструмент субсидируемого арендного жилья, особенно в случаях, когда врачей привлекают по программе «Земский доктор» в села и малые города — в таком случае арендную плату за недвижимость компенсирует либо лечебное учреждение, либо муниципалитет. Однако он подчеркнул, что, по его мнению, служебное жилье с возможностью дальнейшей приватизации является более мощным инструментом.

По его мнению, идея, предложенная Валентиной Матвиенко, крайне перспективна для решения проблемы дефицита врачей, о котором заявили все опрошенные «Известиями» регионы.

Он подчеркнул, что ключевую роль в поддержке медработников должны играть местные власти, а не федеральные меры.

Минздрав России также сообщил «Известиям», что каждый субъект Российской Федерации самостоятельно принимает решение о том пакете мер социальной поддержки, которые он предоставляет медицинскому работнику. Среди них предоставление льгот по ипотеке, передача служебных жилых помещений посредством приватизации в собственность медицинских сотрудников, работающих в регионе не менее 10 лет, предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, компенсация расходов по оплате аренды найма жилых помещений, обеспечение служебными жилыми помещениями, предоставление жилья по договору социального найма, предоставление места в общежитии, компенсация расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг, перечислили в ведомстве.

Также в Минздраве напомнили о существовании федеральных льготных ипотечных программ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Проекты показали себя востребованными у медицинских работников, поэтому происходит постепенное расширение подобных инициатив, — добавили в ведомстве.