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Посольство в Ереване указало на роль базы РФ в обеспечении стабильности в регионе

Посольство РФ в Ереване: российская военная база обеспечивает стабильность в регионе
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Российская база и присутствие пограничников в Армении положительно влияют на стабильность в стране и на Южном Кавказе. Об этом 3 апреля заявили в посольстве РФ в Ереване.

«Неоценимым фактором обеспечения стабильности в Армении и на Южном Кавказе в целом продолжает оставаться 102-я российская военная база и присутствие российских пограничников», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также в дипмиссии подчеркнули, что Москва и Ереван должны с помощью диалога вернуться к «союзнической нормальности». Дипломаты напомнили, что Россия является крупнейшим торговым партнером Армении с общей долей 35,4% в ее внешней торговле, а также ключевым инвестором с удельным весом более 40%. Кроме того, общий объем двустороннего товарооборота за 2023 год составил $7,4 млрд.

«К сожалению, в нашем общении имеются и противоречия, и взаимные претензии. Но основа двусторонних отношений остается прежней. Тесные, союзнические связи России и Армении, взаимодействие во всех областях — это то, что отвечает коренным, истинным интересам как россиян, так и армян», — добавили в посольстве.

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Ранее, 25 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что в феврале страна заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не участвует в принятии решений, поскольку соглашение якобы не было выполнено в отношении Армении, особенно в 2021–2022 годах. 12 марта Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы о зоне ответственности. На фоне этого в марте с руководством Армении встретился генсек НАТО Йенс Столтенберг, и было объявлено, что страна планирует подписать новый документ по сотрудничеству с ЕС.

После этого, 28 марта, глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, а в настоящий момент Ереван извращает историю последних лет. Дипломат отметил, что данный курс Армении проявляется в шельмовании российских военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, и пограничников.

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