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Путин призвал к эффективному финансированию восстановления Донбасса

Путин: каждый выделенный на восстановление Донбасса рубль надо вложить эффективно
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Каждый рубль из более 4 трлн рублей, которые будут выделены на восстановление Донбасса и Новороссии, должен эффективно работать на благо людей. Об этом 3 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих 4 с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают. Они проявили невероятное мужество и героизм, имею в виду то, что им пришлось пережить, и сохранили стремление к воссоединению с Россией», — сказал глава государства на церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах.

Путин подчеркнул, что власти сделают всё необходимое, чтобы ожидания людей оправдались.

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Ранее в этот день президент заявил, что более чем на 10 тыс. объектах в новых регионах России завершены восстановительные работы. По его словам, к 2030 году планируется вывести Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по качеству жизни и социально-экономическому развитию.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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