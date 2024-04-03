Реклама
Прямой эфир
Общество
РКК собрал более 1,5 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокусе»
Авто
Мишустин указал на шансы России создать хороший электромобиль
Политика
Путин назначил Беспалова генеральным директором Российского научного фонда
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на утрату НАТО миротворческой силы
Экономика
Мишустин назвал среднюю зарплату в России
Общество
Путин указал на необходимость связать Сахалин с материковой частью РФ мостом
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Мир
Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства
Мир
Жительница Тайваня заявила об отсуствии экстренного оповещения перед землетрясением
Мир
Медики реанимировали одного из пострадавших после удара молнии в Японии
Происшествия
Пожар произошел в пляжном комплексе на берегу канала имени Москвы в Химках
Общество
Эксперт назвала сроки отключения отопления весной 2024 года
Общество
Путин сообщил о восстановлении более 10 тыс. объектов в новых регионах РФ
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в апреле на уровне 16%
Мир
Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
Мир
На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

Путин сообщил о восстановлении более 10 тыс. объектов в новых регионах РФ

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля заявил, что более чем на 10 тыс. объектах в новых регионах России завершены восстановительные работы.

«За 2022–2023 годы завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тыс. объектов восстановлены регионами-шефами. Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, сложной, но, безусловно, очень нужной людям работе, открываем учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Мариуполе и Луганске», — сказал Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах РФ, которое провел в режиме видеоконференции.

По его словам, к 2030 году планируется вывести Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по качеству жизни и социально-экономическому развитию.

«Запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов Федерации на 2024-2026 годы. Они охватывают самые разные направления и сферы», — напомнил Путин.

Президент указал, что в стране ведется последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии.

В новых субъектах восстановлено свыше 5 тыс. многоквартирных домов, доложил Путину заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы всего за это время, меньше чем за 700 дней, восстановили более 5 тыс. многоквартирных домов», — сообщил он, добавив, что суммарно уже восстановлено 18 тыс. объектов, строительство или ремонт ежедневно завершается на 25-30 объектах.

Кадры, деньги, доктора: переехавшим в новые регионы медикам увеличат выплаты в два раза
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях врачи получат по 2 млн рублей по программе «Земский доктор»

Ранее, 1 апреля, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что с момента вхождения в состав России в 2022 году в ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры. По его словам, главные задачи на данный момент — это «восстановление, развитие, налаживание мирной жизни».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024