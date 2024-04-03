Путин сообщил о восстановлении более 10 тыс. объектов в новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля заявил, что более чем на 10 тыс. объектах в новых регионах России завершены восстановительные работы.

«За 2022–2023 годы завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тыс. объектов восстановлены регионами-шефами. Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, сложной, но, безусловно, очень нужной людям работе, открываем учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Мариуполе и Луганске», — сказал Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах РФ, которое провел в режиме видеоконференции.

По его словам, к 2030 году планируется вывести Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по качеству жизни и социально-экономическому развитию.

«Запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов Федерации на 2024-2026 годы. Они охватывают самые разные направления и сферы», — напомнил Путин.

Президент указал, что в стране ведется последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии.

В новых субъектах восстановлено свыше 5 тыс. многоквартирных домов, доложил Путину заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы всего за это время, меньше чем за 700 дней, восстановили более 5 тыс. многоквартирных домов», — сообщил он, добавив, что суммарно уже восстановлено 18 тыс. объектов, строительство или ремонт ежедневно завершается на 25-30 объектах.

Ранее, 1 апреля, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что с момента вхождения в состав России в 2022 году в ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры. По его словам, главные задачи на данный момент — это «восстановление, развитие, налаживание мирной жизни».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.