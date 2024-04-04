Врач предупредила о серьезных последствиях от переизбытка натрия

В теле здорового взрослого человека содержится около 100 г натрия. Этот элемент необходим для работы многих систем организма, но его избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила в разговоре с «Известиями» эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

Специалист отметила, что натрий — очень важный макроэлемент, который поддерживает водно-солевой баланс. Он контролирует объем крови, благодаря чему сохраняется нормальное артериальное давление. Натрий нужен для передачи электрических импульсов между нервными клетками и мышцами, что позволяет человеку двигаться.

Также, по словам врача, он помогает доставлять питательные вещества в клетки и выводить за пределы клеточной мембраны продукты метаболизма. Этот элемент контролирует кислотно-щелочной баланс, помогает усваивать полезные вещества из пищи, поддерживает необходимый уровень кальция в костях.

«При недостатке этого элемента организм не может нормально работать. Но с дефицитом натрия современный человек сталкивается крайне редко. Куда чаще мы употребляем избыточное количество натрия, который содержится в обычной поваренной соли. Привычка излишне подсаливать пищу, употреблять полуфабрикаты и фастфуд, где соль содержится в большом количестве, приводит к серьезным проблемам со здоровьем», — рассказала Уланкина.

Избыточное употребление натрия приводит к скоплению жидкости: 1 г этого элемента задерживает чуть меньше стакана воды. Из-за этого образуются отеки, которые не только неэстетично выглядят, но и мешают работе внутренних органов, предупредила врач.

«При большом количестве натрия усиливается жажда, учащается мочеиспускание: таким образом организм избавляется от излишков этого элемента. Это создает дополнительную нагрузку на почки, повышается риск образования почечных камней. Кроме того, вместе с мочой из организма вымывается не только натрий, но и другие важные элементы — магний, кальций и калий», — отметила специалист.

Также она указала, что избыток натрия может стать причиной нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в бюллетене, выпущенном в 2023 году, официально заявила, что избыток натрия — одна из причин повышенного артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

«От заболеваний, связанных с избыточным употреблением натрия, ежегодно умирает 1,89 млн человек. Специалисты ВОЗ рекомендуют ежедневно употреблять не более 2000 мг натрия (это чуть меньше чайной ложки поваренной соли). Детям, а также людям с сердечно-сосудистыми и некоторыми другими хроническими заболеваниями требуется еще меньше соли. В России жители ежедневно съедают с пищей около 12 г соли — почти в 2,5 раза больше рекомендованной нормы», — добавила Уланкина.

Кроме того, врач призвала не забывать, что соль содержится во многих продуктах. Поэтому, чтобы не выходить за рамки рекомендуемой ежедневной дозы, лучше не досаливать еду дополнительно, при готовке употреблять больше пряностей и трав, это придаст еде пикантный вкус и позволит снизить употребление натрия. Помимо того, стоит минимизировать употребление готовых соусов, полуфабрикатов и фастфуда, солений и маринадов.

В январе врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова заявила, что употребление каждый день колбасных изделий влечет за собой значительное повышение риска возникновений заболеваний сердца.