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Россияне рассказали об условиях для снижения своих требований к зарплате

Опрос: треть россиян снизят требования к зарплате, если им понравится работодатель
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Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков
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Более половины (59%) опрошенных россиян готовы откликнуться на вакансию с недостаточно высокой зарплатой, но только при определенных условиях. Об этом говорится в результатах исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с которыми ознакомились «Известия» 4 апреля.

Так, 33% респондентов согласны на меньшую зарплату, если им по-настоящему понравятся компания и позиция. Еще 21% откликаются на подобные предложения о работе, так как планируют вести переговоры о зарплате во время собеседования. И 5% соискателей откликаются на предложения с нерелевантным доходом, чтобы просто получить опыт прохождения собеседований.

Как выяснили эксперты, чаще всего не готовы идти на уступки в плане дохода представители розничной торговли (52% не откликаются на вакансии, если указанная зарплата их не устраивает), высший и средний менеджмент (49%), специалисты производственной сферы (48%). В то время как наиболее лояльны к уровню дохода соискатели из науки и образования (только 27% игнорируют вакансии с меньшей зарплатой) и ИТ-специалисты (35%).

Кроме того, 81% опрошенных сообщили, что сталкивались с ситуацией, когда зарплата в реальности не совпадала с зарплатой в вакансии и оказывалась ниже, чем обещал работодатель. При этом 8% соискателей повезло больше — в реальности заработная плата оказалась выше, чем обещалось в предложении о работе.

«При заключении трудового договора будущий сотрудник должен проверить, всё ли из того, что обсудили на собеседовании, зафиксировано на бумаге, в том числе — размер заработной платы. Обязательно следует спросить, вся ли заработная плата будет являться постоянной величиной или она частично состоит из премии или иных стимулирующих выплат. Если есть переменные составляющие заработной платы, рекомендуем уточнить порядок и условия их выплаты», — сказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Также она отметила, что важно узнать, вся ли заработная плата выплачивается «официально» или только определенная ее часть. По закону выплаты «в конверте» запрещены, напомнила юрист.

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Накануне в АО НПФ «Эволюция» сообщили «Известиям», что на текущем месте работы опрошенным россиянам не хватает бесплатного питания (так ответили 41% респондентов), компенсации транспортных расходов (39%), корпоративной пенсионной программы (23%), полиса добровольного медстрахования (20%), корпоративного фитнеса (20%).

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