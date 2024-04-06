7 апреля — 35 лет со дня катастрофы АПЛ «Комсомолец»: как отметят день памяти

В России 7 апреля вспоминают трагическое событие — аварию на атомной подводной лодке Краснознаменного Северного флота К-278 «Комсомолец» в 1989 году. В 2024 году со дня катастрофы исполняется 35 лет. Каждый год россияне чествуют героев, которые несли на своих плечах огромную ответственность и отдали свою жизнь, служа Родине. «Известия» вспоминают хронологию событий и рассказывают о традициях дня памяти.

День памяти моряков-подводников 7 апреля — история

Субмарина АПЛ К-278, созданная в Северодвинске, была спущена на воду в августе 1983 года. Подводная лодка была способна опускаться на глубину в 1020 м и имела выдающиеся технические характеристики.

В августе следующего года она поступила на вооружение Северного флота ВМФ СССР, а 31 января 1989 года подводной лодке дали название «Комсомолец». Субмарина выполняла научные и оборонные функции, а также использовалась для учений флота.

7 апреля 1989 года «Комсомолец» завершал дальнее плавание в Норвежском море, когда на борту возник пожар. Причина возгорания до сих пор не установлена. ЧП повлекло за собой разгерметизацию корпуса. Попытки экипажа ликвидировать последствия оказались безрезультатны — после шести часов усилий подводников субмарина всё-таки пошла ко дну.

Подводная лодка затонула на глубине 1680 км, в 180 км к юго-западу от острова Медвежий. В воде оказались около 60 человек — 42 из них погибли из-за переохлаждения. Все члены экипажа были награждены орденами Красного Знамени. Сам «Комсомолец» до сих пор покоится на морском дне. Проведенные в 1989–1998 годах экспедиции показали, что радиационной опасности объект не представляет.

День памяти погибших подводников 7 апреля — традиции

В знаменательную дату россияне вспоминают не только экипаж «Комсомольца», но и всех моряков, которые служили в сложнейших условиях глубин океана, истории о том, как подводники совершали свои подвиги, боролись с непредвиденными обстоятельствами под водой и как их героическая судьба оставила неизгладимый след в истории нашей страны.

В СМИ транслируют документальные фильмы, освещающие трагедию 7 апреля и другие случаи с участием исследователей подводных глубин. В различных городах и местах, где есть памятники и мемориалы погибшим подводникам, проводятся церемонии возложения венков и цветов. Это момент, когда люди собираются вместе, чтобы почтить память моряков-подводников и выразить свою признательность за их самопожертвование.

В ходе мероприятий, посвященных Дню памяти погибших подводников, проводится минута молчания. На многих церемониях присутствуют представители власти, ветераны и семьи погибших. В храмах проводятся поминальные службы, прихожане молятся за тех, кто ушел в море и так и не вернулся домой.

По случаю дня памяти проводятся также конференции, выставки и музейные экскурсии, посвященные истории моряков и их подвигам. Это позволяет людям узнать больше о важности подводных сил для обороны и безопасности нашей страны.

Традиции помогают сохранить память и привить подрастающему поколению уважение к героическим действиям погибших моряков-подводников. Этот день — время, когда мы собираемся, чтобы отдать должное их самоотверженности и смелости.

19 марта в России отмечали профессиональный праздник моряков-подводников, а «Известия» рассказали о его истории и традициях.