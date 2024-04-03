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Новак назвал возможные сроки запуска программы догазификации СНТ

Новак: программа догазификации СНТ может быть запущена уже в текущем году
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Фото: ТАСС/Александр Артеменков
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Правительство РФ ведет согласование документа о включении садово-огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) в программу догазификации, в регионах практическая работа в этом направлении уже начинается. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Нормативно-правовой акт уже подготовлен Федеральной антимонопольной службой. Буквально вчера я проводил совещание и завтра будут проводить, для того чтобы до конца согласовать этот нормативно-правовой акт — постановление правительства: критерии, условия, порядок работы, подачи заявок со стороны владельцев садоводческих товариществ», — приводит «Интерфакс» слова Новака.

Он уточнил, что в данном вопросе есть ряд особенностей. Кроме того, существует отдельное законодательство о СНТ и отдельная нормативно-правовая база по их работе. По словам Новака, этот акт выйдет в течение месяца.

Отвечая на вопрос журналистов о том, заработает ли программа догазификации в этом году, вице-премьер отметил, что механизм «максимально быстро будет запущен».

«Работа уже началась, мы проводили штаб по газификации. Всем субъектам РФ поручено проинвентаризировать и составлять планы-графики догазификации СНТ в границах населенных пунктов, которые газифицированы», — уточнил Новак.

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До этого, 20 марта, Новак, выступая на 32-м заседании федерального штаба по газификации, распорядился, чтобы власти регионов начали сбор заявок на догазификацию в СНТ в целях формирования соответствующих планов-графиков. Отмечалось, что для сбора заявок властям субъектов и муниципальным образованиям было рекомендовано организовывать встречи с главами садовых товариществ.

31 января на заседании федерального штаба по газификации отмечалось, что, согласно предварительным достижениям программы социальной догазификации, в России к газу подключены полмиллиона домов, газ подведен до границ 900 тыс. земельных участков. Новак подчеркнул, что надежное снабжение граждан доступными и качественными ресурсами — один из базовых приоритетов российской энергетической политики.

До этого, 26 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания в 2024 году намерена направить в программы газификации и догазификации регионов России рекордные 270 млрд рублей. По его словам, за год компания газифицировала более 400 населенных пунктов, а также построила 2,9 тыс. км магистральных газопроводов.

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