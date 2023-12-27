«Газпром» намерен вложить в 2024 году рекордные 270,3 млрд рублей на газификацию РФ

«Газпром» в 2024 году намерен направить в программы газификации и догазификации регионов России рекордные 270 млрд рублей. Об этом в среду, 27 декабря, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 млрд рублей. Это на 33,5 млрд рублей больше, чем в этом году», — заявил Миллер.

По его словам, в 2023 году холдинг газифицировал более 400 населенных пунктов и построил 2,9 тыс. км магистральных газопроводов. Соответственно, уровень газификации по стране на 1 января 2024 года уже составит 89% из 100% технически возможной сетевой газификации в России.

«Поэтому ваша задача, которая поставлена по достижению 100-процентной газификации в Российской Федерации к 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — подчеркнул Миллер.

Минэнерго 14 декабря сообщило о бессрочном характере программы догазификации, запущенной в 2021 году по поручению президента России. По данным пресс-службы министерства, в 2022 году программа была распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение медучреждений и образовательных объектов.

В тот же день в ходе «Итогов года» глава государства отметил, что 450 тыс. домохозяйств в стране подключены к газовым сетям, 1 млн — получили техническую возможность сделать это. Путин отметил, что работа над программой продолжается.