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Средняя цена автомобилей с пробегом в РФ выросла на 14%

«Авито Авто»: продажи авто с пробегом по цене от 3 млн рублей выросли на 74%
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Средняя цена автомобилей с пробегом в I квартале 2024 года увеличилась по сравнению с IV кварталом 2023 года на 14,3% и достигла 800 тыс. рублей. Об этом 4 апреля «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто».

По данным аналитиков, в январе–марте текущего года продажи оказались примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Лидерами рынка среди брендов стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. На долю Lada пришлось 22% продаж на рынке авто с пробегом.

Самым продаваемым авто с пробегом дороже 3 млн рублей стал кроссовер Geely Monjaro. Далее идут Toyota Camry, BMW X5 и BMW 5 Series и Toyota Land Cruiser. Десятку замкнули Toyota Land Cruiser Prado, китайские внедорожники LiXiang L7 и LiXiang L9, Mercedes-Benz E-Class и китайский кроссовер Voyah Free.

В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидирует Toyota Camry, второе место разделили Hyundai Creta и Kia Sportage. Замыкают пятерку лидеров Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Следом расположились Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Kia Optima, Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

«По общим продажам в РФ традиционно лидирует ценовой сегмент до 1,5 млн рублей. Однако, по нашим данным, за последний год показатели продаж в разных ценовых категориях заметно изменились. Так, продажи автомобилей с пробегом до 1,5 млн рублей за январь−март текущего года уменьшились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем продаж автомобилей стоимостью от 1,5 млн до 3 млн рублей увеличился на 38,9% год к году, а в ценовом сегменте свыше 3 млн рублей — на 73,8%», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Объехали санкции: авторынок в марте вырос в два раза
Продажи новых автомобилей вышли на докризисный уровень

Накануне сообщалось, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.

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