Иногда и поздно: Минздрав назвал главную причину бесплодия в России

Одна из главных причин бесплодия у российских женщин — откладывание беременности «на попозже», рассказала «Известиям» главный внештатный репродуктолог Минздрава Наталия Долгушина. По ее словам, сейчас на диспансерном наблюдении состоят 140 тыс. женщин и 20 тыс. мужчин с бесплодием. Но страдают от этого заболевания гораздо больше людей — 7–8 млн женщин и 3–4 млн мужчин , полагают репродуктологи. Что вызывает бесплодие и как его лечить — в материале «Известий».

В чем причина бесплодия

Откладывание беременности на более поздний возраст, становится одной из основных причин бесплодия у российских женщин, рассказала «Известиям» главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина. Диагноз «бесплодие» ставится, если зачать ребенка не получается на протяжении года при регулярных незащищенных половых контактах в паре, где женщине до 35 лет. Если же женщина старше, то срок снижается до полугода.

Согласно исследованию НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы от 2022 года, распространенность женского бесплодия в России с 2011 года по 2021 выросла на треть, мужского — почти в два раза. В целом по стране на 100 тыс. человек бесплодие встречается у 789 женщин и у 67 мужчин.

Сейчас под диспансерным наблюдением состоит около 140 тыс. женщин и 20 тыс. мужчин с бесплодием, сообщила Наталия Долгушина.

— Для повышения рождаемости необходимо изменение репродуктивных установок наших граждан на своевременное деторождение и многодетность, — сказал она. — Поэтому первостепенное значение сейчас приобретает нравственное воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, санитарно-просветительская работа с населением.

По данным медцентра «Он Клиник», в России частота бесплодных браков колеблется в пределах 17–24%, от этого заболевания могут страдать около 7–8 млн женщин и 3–4 млн мужчин.

А демограф Сергей Чесноков считает, что на первичное бесплодие (генетическое и вызванное различными заболеваниями) в России приходится около 4%, а остальные случаи — это вторичное бесплодие. Оно, по его словам, вызвано не только поздним решением пары родить ребенка, но и абортами или неправильным образом жизни.

Как вылечить бесплодие

Сохранить репродуктивное здоровье нации может развитие профилактической медицины, переход от лечения заболеваний к их профилактике , заявила Наталия Долгушина.

— Современные достижения медицины в большинстве случаев позволяют выявить причину бесплодия и помочь парам в достижении беременности и рождении детей, в том числе с использованием программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), — отметила эксперт. — В России такие программы доступны всем.

Наталия Долгушина добавила, что в профилактике бесплодия также важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 2016 года программы ВРТ, в том числе экстракорпоральное оплодотворение, осуществляются за счет средств ОМС.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2023 году оплачено 108,5 тыс. циклов ЭКО, из которых проведено более 93 тыс. полных циклов . Общее число процедур в 2023 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5,3%, уточнили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что с 2024 года взрослым по ОМС доступна диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья.

Сергей Чесноков отметил: необходимо налаживать взаимодействия по вопросам репродуктивного здоровья между общественными организациями и властью. Он напомнил, что с января 2022 года в России началась реализация пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» в шести регионах — Калужской, Магаданской, Архангельской, Тульской, Новгородской областях и Приморском крае. Он включает в себя меры медицинской профилактики по сохранению репродуктивного здоровья у подростков и взрослых людей репродуктивного возраста. Основная целевая аудитория проекта — люди в возрасте 15–35 лет.

Также в пилот заложены и меры соцподдержки, в том числе создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и предоставление услуг по кратковременному присмотру за детьми, а также компенсация части родительской платы за пребывание ребенка в детском саду для студенческих семей.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года анонсировал создание отдельной программы по охране материнства и репродуктивного здоровья. В числе ее приоритетов — расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

Старший научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Елена Горина отметила, что семьям с детьми оказывается планомерная экономическая поддержка.

— Семьи с доходом ниже прожиточного минимума получают единое пособие на ребенка — около 20 тыс. в месяц в зависимости от региона. Еще одна мера поддержки родителей — материнский капитал, почти 631 тыс. рублей на первого ребенка и 834 тыс. — на второго , — напомнила Елена Горина.

Кроме того, семьи, в которых с января 2018 года по конец декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие, могут претендовать на семейную ипотеку на первичное жилье, а многодетные получают 450 тыс. рублей на погашение ипотечных займов.