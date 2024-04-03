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Сюжет:

Эксперт назвала сроки отключения отопления весной 2024 года

Эксперт Ручкина: раннее отключение отопления невозможно, несмотря на теплую весну
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина заявила, что в России отключать отопление в жилых домах, несмотря на теплую весну, не планируется.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 3 апреля, она подчеркнула, что раннее отключение невозможно в силу действующего законодательства. Специалист напомнила, что до 2011 года отопление отключали в фиксированную дату — 15 апреля. С 6 мая 2011 года отопительный период должен заканчиваться, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице составляет выше +8 градусов.

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Ранее 3 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в течение трех часов в столице столбики термометров находились на отметке +17,5 градуса, а затем температура воздуха начала снижаться. Синоптик отметил, что снижение температуры происходит из-за влияния фронтального раздела на погоду, пишет РИАМО.

Также 3 апреля заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT предупредил о приходе в Москву циклона и похолодание. По его словам, температура воздуха составит +15...+17 градусов, ночью — +4...+6 градусов. Днем в четверг, 4 апреля, и в пятницу, 5 апреля, столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В субботу потеплеет до +6…+11 градусов, в понедельник — до +18 градусов. В ночь на субботу возможны заморозки до –2 градусов в городе и до –5 градусов по области.

2 апреля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева также заявила, что, согласно санитарным нормам, отопление в Москве отключают, когда среднесуточная температура воздуха на протяжение пяти дней держится выше +8 градусов и продолжает расти. По словам депутата, некоторые москвичи жалуются на излишнюю жару в квартирах и на то, что за «ненужную» подачу тепла приходится платить. Она посоветовала установить погодозависимую температуру, которая позволит поступать в дом только необходимому количеству тепла. Такое оборудование можно установить в рамках энергосервисного контракта, сообщает «Москва 24». Пока отопление не отключено, МОЭК контролирует ситуацию с подачей тепла, уменьшая температуры.

Также 2 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил о заморозках, мокром снеге и гололедице в конце рабочей недели в столице. Уже в четверг ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

1 апреля в столице зафиксировали тройной рекорд тепла. Как отметил Михаил Леус, в этот день было зафиксировано +20,3 градуса, такая температура стала самой ранней за всю историю метеонаблюдений, пишет НСН.

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