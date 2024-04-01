Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве 1 апреля зафиксировали тройной рекорд тепла.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, уже к полудню воздух в столице прогрелся выше +20 градусов. На базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировали температуру воздуха в +20,3 градуса, пишет сайт kp.ru.

По словам Леуса, понедельник, 1 апреля, стал самым теплым днем с начала 2024 года. Также к полудню был побил суточный рекорд максимальной температуры воздуха, ранее принадлежавший 1983 году, отмечает агентство городских новостей «Москва». Кроме этого, такая высокая температура стала самой ранней за всю историю метеонаблюдения. До этого самой ранней датой с такой температурой было 4 апреля 1990 года.

По прогнозам метеорологов, вторник, 2 апреля, будет еще теплее.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее 1 апреля сообщил, что в столице на этой неделе ожидается переменчивая погода. Первые два дня принесут существенное потепление, но уже в среду начнется похолодание. В Москву придут дожди, ожидается ветер со скоростью 17 м/с, сообщает телеканал «360».

В этот же день сообщалось, что 2024 год может быть теплее минувшего. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, это связано с феноменом Эль-Ниньо, сообщает «Москва 24».