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Элитные новостройки Москвы за месяц подешевели на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве за месяц ценник на элитные новостройки упал на 10%. Средняя цена кв. м квартир и апартаментов этого класса составляет 1957,6 тыс. рублей, следует из данных компании «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro, с которыми ознакомились «Известия» 4 апреля.

Эксперты объяснили, что снижение стоимости связано в первую очередь с существенным пополнением экспозиции лотами на начальных стадиях строительства.

«Элитные новостройки — единственные среди прочих классов первичного жилья, которые продемонстрировали взрывной рост предложения за последний месяц. По данным на начало апреля объем предложения в лотах вырос сразу на 35% за месяц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и вовсе на 132%. В первую очередь, это связано именно с выходом новых проектов», — рассказала основатель «БЕСТ-Новострой» и bnMAP Ирина Доброхотова.

По информации компании, всего в столице в настоящее время в открытой продаже находится 969 лотов элитного класса, которые расположены в 58 корпусах 41 проекта. Суммарная площадь экспонируемых лотов такой недвижимости составляет 130,2 тыс. кв. м. В марте текущего года предложение пополнилось сразу на шесть корпусов в двух проектах.

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Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице жилье на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готовых вариантов. Как следует из данных компании «Метриум», в проектах на котловане цена 1 кв. м составляет 449,1 тыс. рублей, а 1 кв. м готовой недвижимости стоит 534,1 тыс. рублей. Но при этом в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.

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