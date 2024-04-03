Путин на встрече с Садовничим лично поздравил его с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова Виктором Садовничим лично поздравил его с 85-летием, сообщила 3 апреля пресс-служба Кремля.

«Виктор Антонович, я, во-первых, поздравляю вас с юбилеем», — сказал он и подарил Садовничему букет цветов.

Российский лидер поблагодарил Садовничего за работу и отметил, что в самые сложные времена МГУ под его руководством не только выжил, но и развивался.

Президент подчеркнул, что Россия гордится МГУ и пообещал сделать всё, чтобы поддержать университет.

«Мы по праву гордимся Московским государственным университетом. И я как член попечительского совета сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вас поддержать», — указал Путин.

Виктору Садовничему исполнилось 85 лет 3 апреля. Как отметил корреспондент «Известий» Игорь Балдин, за годы работы он написал больше 200 книг, а также стал наставником для тысяч студентов.

Путин в этот же день присвоил Садовничему звание Героя труда. Он был награжден за «выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность».