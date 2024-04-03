Путин присвоил звание Героя труда ректору МГУ Садовничему

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда ректору Московского государственного университета (МГУ) Виктору Садовничему. Соответствующий указ 3 апреля появился на портале официального опубликования правовых актов.

«За выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность», — отмечено в тексте распоряжения.

Ранее 3 апреля Путин также поздравил академика Российской академии Наук (РАН) Садовничего с 85-летним юбилеем, который ректор МГУ отмечает в этот день. Глава государства отметил опыт, огромный авторитет и безупречную репутацию, которыми пользуется ученый.

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал о судьбе Садовничего, который возглавляет главный вуз страны уже больше 30 лет, а когда-то и сам учился в этих стенах. Он отметил, что под его руководством число факультетов увеличилось с 16 до 43, а также были созданы десятки современных НИИ. Несмотря на возраст, Садовничий успевает пообщаться со студентами, обсудить новый материал с преподавателями, выступить на конференции с докладом.

Ранее, 25 марта, Садовничего наградили медалью Столыпина П.А. I степени за заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов. В 2019 году президент России наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.