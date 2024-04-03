Ректору МГУ Садовничему исполнилось 85 лет

Ректору Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктору Садовничему 3 апреля исполнилось 85 лет. Главный вуз страны он возглавляет уже больше 30 лет, а когда-то сам учился в этих стенах. Корреспондент Известий Игорь Балдин рассказал о судьбе ректора МГУ.

Несмотря на возраст, Садовничий успевает пообщаться со студентами, обсудить новый материал с преподавателями, выступить на конференции с докладом.

«Утроена площадь, университет развивается. Более 40 новых факультетов, институтов, программ. Это большой разговор. Но университет на марше!» — рассказывает он о развитии вуза.

Виктор Садовничий родился в семье рабочего и колхозницы, работал грузчиком, а затем крепильщиком на шахте в Горловке. По совету родителей он хотел поступать в Белорусскую сельхозакадемию, но друг уговорил выбрать московский вуз.

«Первый день в университете у меня был трагичный. Я пришел на 15-й этаж. И читаю списки зачисленных. И вижу, среди зачисленных Садовничий Виктор Анатольевич. И я так понял, что я не зачислен, потому что я не Анатольевич. Бегу к инспектору, дрожа, говорю: «Это кто? Я или не я?». «Ой, говорит, извините, это мы опечатались. Это вы», — делится он моментами поступления в МГУ.

С тех пор Садовничий не покидал стен МГУ, не переставал учиться. Садовничий управляет МГУ с 1992 года — это рекорд. Под его руководством число факультетов увеличилось с 16 до 43, а также были созданы десятки современных НИИ.

«Мы два центра мирового уровня возглавляем — центр математики, я его курирую, и центр сверхзвука», — отметил Садовничий.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил выдающиеся черты и успехи Садовничего.

«И не только в развитии науки, но и в развитии высшего образования. Мы сейчас с Виктором Антоновичем опять готовим большую программу по развитию математики», — отметил он.

За годы работы Виктор Садовничий написал больше почти 200 книг, стал наставником для тысяч студентов и по сей день легко находит общий язык с молодежью.

Президент России Владимир Путин также поздравил академика Российской академии Наук (РАН) Садовничего с 85-летием, отметив его опыт и авторитет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Крупный ученый, опытный педагог и наставник, общественный деятель с огромным авторитетом и безупречной репутацией, Вы посвятили себя сбережению и развитию лучших традиций отечественного просвещения и высшей школы. Во многом благодаря Вам, Вашему подвижническому труду знаменитый МГУ имени М.В.Ломоносова является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремлённой молодежи», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что МГУ славится поколениями профессоров и преподавателей.

«Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», — заключил президент.

Ранее, 25 марта, Садовничего наградили медалью Столыпина П.А. I степени за заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов. В 2019 году президент России наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.