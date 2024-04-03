Реклама
Прямой эфир
Политика
МИД РФ сообщил о воюющих на стороне Киева шведских наемниках
Общество
Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали по делу об обрушении на руднике «Пионер»
Экономика
В России в марте выдачи ипотеки выросли в 1,5 раза
Мир
Трамп назвал Байдена виновным в «кровавой бане» на границе США
Общество
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Армия
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении
Мир
Reuters узнало о переносе США на год создания новейшей атомной подлодки
Армия
Минобороны РФ заявило о наборе 16 тыс. контрактников за 10 дней для участия в СВО
Мир
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние 25 лет
Общество
Главного инженера рудника «Пионер» арестовали по делу об обрушении горной породы
Мир
В Стамбуле вооруженные люди напали на отель
Мир
В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек
Общество
Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Общество
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Общество
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

Ректору МГУ Садовничему исполнилось 85 лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ректору Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктору Садовничему 3 апреля исполнилось 85 лет. Главный вуз страны он возглавляет уже больше 30 лет, а когда-то сам учился в этих стенах. Корреспондент Известий Игорь Балдин рассказал о судьбе ректора МГУ.

Несмотря на возраст, Садовничий успевает пообщаться со студентами, обсудить новый материал с преподавателями, выступить на конференции с докладом.

«Утроена площадь, университет развивается. Более 40 новых факультетов, институтов, программ. Это большой разговор. Но университет на марше!» — рассказывает он о развитии вуза.

Виктор Садовничий родился в семье рабочего и колхозницы, работал грузчиком, а затем крепильщиком на шахте в Горловке. По совету родителей он хотел поступать в Белорусскую сельхозакадемию, но друг уговорил выбрать московский вуз.

«Первый день в университете у меня был трагичный. Я пришел на 15-й этаж. И читаю списки зачисленных. И вижу, среди зачисленных Садовничий Виктор Анатольевич. И я так понял, что я не зачислен, потому что я не Анатольевич. Бегу к инспектору, дрожа, говорю: «Это кто? Я или не я?». «Ой, говорит, извините, это мы опечатались. Это вы», — делится он моментами поступления в МГУ.

С тех пор Садовничий не покидал стен МГУ, не переставал учиться. Садовничий управляет МГУ с 1992 года — это рекорд. Под его руководством число факультетов увеличилось с 16 до 43, а также были созданы десятки современных НИИ.

«Мы два центра мирового уровня возглавляем — центр математики, я его курирую, и центр сверхзвука», — отметил Садовничий.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил выдающиеся черты и успехи Садовничего.

«И не только в развитии науки, но и в развитии высшего образования. Мы сейчас с Виктором Антоновичем опять готовим большую программу по развитию математики», — отметил он.

За годы работы Виктор Садовничий написал больше почти 200 книг, стал наставником для тысяч студентов и по сей день легко находит общий язык с молодежью.

«Рейтинг — это инструмент битвы за умы»
Ректор МГУ Виктор Садовничий — о том, нужна ли России новая национальная система оценки вузов

Президент России Владимир Путин также поздравил академика Российской академии Наук (РАН) Садовничего с 85-летием, отметив его опыт и авторитет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Крупный ученый, опытный педагог и наставник, общественный деятель с огромным авторитетом и безупречной репутацией, Вы посвятили себя сбережению и развитию лучших традиций отечественного просвещения и высшей школы. Во многом благодаря Вам, Вашему подвижническому труду знаменитый МГУ имени М.В.Ломоносова является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремлённой молодежи», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что МГУ славится поколениями профессоров и преподавателей.

«Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», — заключил президент.

Ранее, 25 марта, Садовничего наградили медалью Столыпина П.А. I степени за заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов. В 2019 году президент России наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024