Меткий кадр: главные документальные фотографии года

Подведены итоги одного из наиболее престижных фотоконкурсов в мире — 67-й премии World Press Photo. Жюри отобрало лучшие работы из 61 тыс. заявок. Почетное первое место в категории «Африка. Одиночный снимок» завоевало «Возвращение домой с войны». Остальные лауреаты — в фотогалерее «Известий»