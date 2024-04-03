Меткий кадр: главные документальные фотографии года

Подведены итоги одного из наиболее престижных фотоконкурсов в мире — 67-й премии World Press Photo. Жюри отобрало лучшие работы из 61 тыс. заявок. Почетное первое место в категории «Африка. Одиночный снимок» завоевало «Возвращение домой с войны». Остальные лауреаты — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Lee-Ann Olwage
«Валим-бабена» стал снимком — победителем в категории «Африка. Истории». Мадагаскарец прожил с деменцией 11 лет, от него отвернулись все близкие, кроме внучки
На весь экран
Фото: World Press Photo/Zied Ben Romdhane
В категории «Африка. Проекты» лучшей фотографией стал «Побег». Безработная молодежь, а ее в Тунисе более 50%, смотрит футбольный матч
На весь экран
Фото: World Press Photo/Ebrahim Noroozi
«Азия. Истории» — победившая работа рассказывает о реакции афганских детей на свежее яблоко, которое удалось раздобыть их матери
На весь экран
Фото: World Press Photo/Wang Naigong
Семейный портрет «Я всё еще с тобой» стал лучшим снимком в категории «Азия. Проекты»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Kazuhiko Matsumura
В центре работы «Струны души» — вырезанная колонка японских шахмат из местной газеты. Победитель «Азия. Свободный формат»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Adem Altan
Месут Ханчер держит руку погибшей дочери. Последствия землетрясения в Турции на фотографии «Боль отца» возглавили категорию «Европа. Одиночный снимок»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Daniel Chatard
«Ничья земля» — первое место в категории «Европа. Проекты»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Charles-Frédérick Ouellet
«День из жизни пожарной команды Квебека» открывает цикл Северной и Центральной Америки. Победитель в категории «Одиночный снимок»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Jaime Rojo
Тема сохранения бабочек-монархов — лучшая фотография в категории «Северная и Центральная Америка. Истории»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Alejandro Cegarra
«Две стены» рассказывает о мигранте, преодолевающем границу США и Мексики. Главный снимок в категории «Северная и Центральная Америка. Проекты»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Lalo de Almeida
Наглядная иллюстрация страшной засухи в Амазонии стала победителем в категории «Южная Америка. Одиночный снимок»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Adriana Loureiro Fernandez
Жители Венесуэлы привыкли к сжиганию излишков природного газа. «Красное небо, зеленые воды» — снимок № 1 в категории «Южная Америка. Истории»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Eddie Jim
«Бороться, не тонуть» — лучшая работа в категории «Юго-Восточная Азия и Океания. Одиночный снимок»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Aletheia Casey
Фотография года в категории «Юго-Восточная Азия и Океания. Свободный формат» — «Затерянное место». Угрозу пожара автор передал тушью на постобработке
На весь экран
Фото: World Press Photo/Pablo Ernesto Piovano
Сопротивление коренного населения глобализации легло в основу «Возвращения древних голосов» — снимка — победителя в категории «Южная Америка. Проекты»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Michael Varcas
«Борьба за суверенитет» изображает корабль береговой охраны Китая, патрулирующий воды у Филиппин. Главный снимок в категории «Южная Америка. Истории»
На весь экран
Фото: World Press Photo/Ta Mwe
«Революция в Мьянме» заняла первое место в категории «Юго-Восточная Азия и Океания. Проекты»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.