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Меткий кадр: главные документальные фотографии года

Названы победители World Press Photo 2024
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Vincent Haiges
Подведены итоги одного из наиболее престижных фотоконкурсов в мире — 67-й премии World Press Photo. Жюри отобрало лучшие работы из 61 тыс. заявок. Почетное первое место в категории «Африка. Одиночный снимок» завоевало «Возвращение домой с войны». Остальные лауреаты — в фотогалерее «Известий»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Lee-Ann Olwage
«Валим-бабена» стал снимком — победителем в категории «Африка. Истории». Мадагаскарец прожил с деменцией 11 лет, от него отвернулись все близкие, кроме внучки
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Zied Ben Romdhane
В категории «Африка. Проекты» лучшей фотографией стал «Побег». Безработная молодежь, а ее в Тунисе более 50%, смотрит футбольный матч
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Ebrahim Noroozi
«Азия. Истории» — победившая работа рассказывает о реакции афганских детей на свежее яблоко, которое удалось раздобыть их матери
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Wang Naigong
Семейный портрет «Я всё еще с тобой» стал лучшим снимком в категории «Азия. Проекты»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Kazuhiko Matsumura
В центре работы «Струны души» — вырезанная колонка японских шахмат из местной газеты. Победитель «Азия. Свободный формат»
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Фото: World Press Photo/Adem Altan
Месут Ханчер держит руку погибшей дочери. Последствия землетрясения в Турции на фотографии «Боль отца» возглавили категорию «Европа. Одиночный снимок»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Daniel Chatard
«Ничья земля» — первое место в категории «Европа. Проекты»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Charles-Frédérick Ouellet
«День из жизни пожарной команды Квебека» открывает цикл Северной и Центральной Америки. Победитель в категории «Одиночный снимок»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Jaime Rojo
Тема сохранения бабочек-монархов — лучшая фотография в категории «Северная и Центральная Америка. Истории»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Alejandro Cegarra
«Две стены» рассказывает о мигранте, преодолевающем границу США и Мексики. Главный снимок в категории «Северная и Центральная Америка. Проекты»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Lalo de Almeida
Наглядная иллюстрация страшной засухи в Амазонии стала победителем в категории «Южная Америка. Одиночный снимок»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Adriana Loureiro Fernandez
Жители Венесуэлы привыкли к сжиганию излишков природного газа. «Красное небо, зеленые воды» — снимок № 1 в категории «Южная Америка. Истории»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Eddie Jim
«Бороться, не тонуть» — лучшая работа в категории «Юго-Восточная Азия и Океания. Одиночный снимок»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Aletheia Casey
Фотография года в категории «Юго-Восточная Азия и Океания. Свободный формат» — «Затерянное место». Угрозу пожара автор передал тушью на постобработке
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Pablo Ernesto Piovano
Сопротивление коренного населения глобализации легло в основу «Возвращения древних голосов» — снимка — победителя в категории «Южная Америка. Проекты»
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Региональные победители World Press Photo 2024
Фото: World Press Photo/Michael Varcas
«Борьба за суверенитет» изображает корабль береговой охраны Китая, патрулирующий воды у Филиппин. Главный снимок в категории «Южная Америка. Истории»
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Фото: World Press Photo/Ta Mwe
«Революция в Мьянме» заняла первое место в категории «Юго-Восточная Азия и Океания. Проекты»
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