Остановил мгновенье: каких звезд снимал «фотограф Брежнева»

На этой неделе — 13 ноября — исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося фотографа Сергея Смирнова. К этой памятной дате в культурном центре ЗИЛ МИЦ «Известия» и дочь легендарного репортера Мария Смирнова организовали экспозицию работ мастера. 30 фотографий украсили Зимний сад. Выставку назвали «Под занавесом» . Здесь можно увидеть мировых звезд и первых лиц государств, попавших в объектив Сергея Смирнова. «Известия» побывали на открытии и узнали о своем коллеге то, что сам он о себе не рассказывал.

Все — королевская рать

Более 50 лет Сергей Смирнов проработал в «Известиях». Первый кадр в качестве фотокорреспондента «Известий» он сделал в 1959-м. Позже снимал первых лиц СССР и мира, а также все крупнейшие политические события страны. Как бы сказали сегодня, Смирнов — пуловский фотограф. Он прошел все коридоры власти вместе со своим фотоаппаратом Nikon.

Для выставки из огромного наследия отобрали 30 снимков. Каждая фотография Сергея Смирнова — застывшее мгновение нашей истории. Но у многих из них свои увлекательные закулисные сюжеты. Чтобы узнать детали создания фотографии и подробности из жизни автора, достаточно навести смартфон на QR-код рядом с работой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На снимках период, охватывающий историю страны за три десятка лет, начиная с конца 1950-х . Вроде жили за железным занавесом, но на самом деле не так уж страна была отрезана от мира. В СССР приезжали не только политические деятели, но и мировые звезды. Многие попали в объектив фотокора «Известий». Смирнов фотографировал Элизабет Тейлор с Любовью Орловой, Лучано Паваротти с газетой, Джину Лоллобриджиду с Юрием Гагариным, Марину Влади с Рудольфом Нуриевым, Адриано Челентано.

Элизабет Тейлор впервые приехала в СССР в 1957 году со вторым мужем продюсером Майклом Тоддом. Он привез широкоэкранный фильм «Вокруг света за 80 дней», получивший несколько «Оскаров». Хотел продать его в СССР. Но сделка не состоялась. Зато советский кинематограф взял на вооружение эту прогрессивную технологию широкого экрана.

Запечатлел Смирнов и визит Маргарет Тэтчер. На его фото Железная леди британской политики стоит в столичном магазине «Диета» с консервной банкой в руках. Этот сувенир Тэтчер приобрела на память о новостройках Крылатского, тогда только строящегося района Москвы. Премьер-министр даже поднялась в одну из квартир в панельной многоэтажке. Захотела посмотреть, как живет простой молодой советский ученый. На пленке Смирнова есть кадры единственного визита в СССР королевы Елизаветы. Встреча в Кремле, рядом с монархом — Борис Ельцин.

Противогаз для Хрущева и медвежонок для Фиделя

Следом — кадры визита Фиделя Кастро в СССР. В каких только неожиданных местах не подловила камера фотокора «Известий» команданте. Вот Фидель в глухой сибирской деревне в свинарнике. А на другом снимке — с медвежонком. Его преподнесли кубинскому лидеру на Байкале. И в честь русского озера Фидель назвал медведя Байкалом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов Премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро Рус с медвежонком по произвищу Байкал, подарком сибирских колхозников, во время официального визита в СССР. 1963 год

А вот еще один смешной снимок, на котором перед Кастро некто в пиджаке и противогазе. Если бы автор не подписывал снимки, потомки только и гадали, над кем хохочет горячий кубинский парень. А это — первый секретарь ЦК КПСС, лидер великой державы Никита Хрущев. Он демонстрировал ему последние модели резинового изделия №1, достижения военной промышленности.

— Сергей Иванович — грандиозный человек, — поделился с Известиями» фотокорреспондент ТАСС Андрей Гореловский. — Процитирую председателя Совета министров СССР Алексей Николаевича Косыгина. Когда в Кремле он занимался награждением, выстраивалась толпа репортеров и не меньше — награждаемых. Косыгин выходил в зал и, глядя на собравшихся, спрашивал: «А Сергей Иванович пришел?» — «Пришел». — «Можем начинать». Представляете уровень доверия, когда премьер-министр страны спрашивает о присутствии фотокорреспондента? Вот это репутация!

Коллеги Сергея Смирнова вспоминают, что прежде у «старой гвардии» было уникальное качество: они общались со своими героями, порой дружили. Было понятие «личник».

— Это значит, что тебе можно доверять, можно взять в Завидово на охоту, и чтобы снял, но не сдал, как было.

Он был человек надежный. И когда началась перестройка в стране, не принимал ее, как и стихийно начавшуюся приватизацию. Коллеги подчеркивают: Смирнов был государственником.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я вспоминаю, как Смирнов выбивал аппаратуру, — рассказывает ветеран «Известий» фотограф Юрий Инякин. — Обычно надо было получить заключение в министерстве. Сергей Иванович брал свежий портрет Брежнева, вставлял его в раму и нес министру. И тот ставил визу «Аналогов в СССР не производится». На основании этого «Известия» могли поехать в Японию и купить то, чего в стране не было. А письмо подобное показывали на въезде в СССР, и на границе показывали этот документ.

В 1964 году Сергея Смирнова отправили в командировку в Египет. Там готовилось грандиозное событие — перекрытие реки Нил. СССР возводил Асуанскую ГЭС. В этот день строительную площадку посетили Никита Сергеевич Хрущев, президент Алжира Ферхат Аббас и президент Ирака Абдул Салам Ареф.

— Сергей Иванович поехал освещать это событие, а процесс перекрытия очень быстрый, — вспоминал заместитель заведующего отделом иллюстраций Александр Блохнин, более 50 лет проработавший в «Известиях». — Смирнову надо было найти точку, с которой он мог поймать момент. Но из-за важных гостей высоко забраться не разрешали. Охрана отсекла эти точки для посторонних. И тогда Смирнов попросил симпатичного египтянина поднять его. Тот без разговора помог фотографу «Известий». И снимки попали на первую полосу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов Никита Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер взрывают перемычку Асуанской плотины. 1964 год

Модник и кулинар

У фотокоров «Известий» были лаборатории в здании редакции на Пушкинской площади. Как рассказывают коллеги, оборудованы они были лучшей техникой. В комнате Смирнова можно было передвигаться по узкому проходу. Потому что с одной стороны были личные вещи, а с другой — сотни метров пленки в рулонах. И в каждой коробке немало шедевров. Но он точно знал, где что. Потому что память у него была феноменальная. А еще он был жутким модником.

— И шутником, — добавляет Андрей Гореловский. — Сергей Иванович был исключительно элегантным. Как-то назначил встречу у метро. Прихожу, а он весь с иголочки. О стрелки на брюках можно порезаться, пиджак, галстук, белая рубашка. А на ногах огромные белые кроссовки, явно не по размеру. Спросил, у него: «Что случилось?» А он: «В метро раздели». Я поверил. Пошли с ним в Дом журналиста. А придя, он достает из сумки пакет, в нем лаковые туфли. Переодевается — и вот он, франт Смирнов. Оказалось, у него болели ноги. Чуни белые просто удобные. А в Домжуре он не мог появиться в чем попало.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На открытие выставки пришли не только коллеги, но и поклонники. Журналист Дмитрий Жуков пришел с друзьями, потому что этот фотограф снимал его любимого артиста, французского композитора, создателя эстрадно-симфонического оркестра Поля Мориа. Когда музыкант приезжал в СССР, Дмитрий еще не родился.

— Мы уважаем Сергея Ивановича Смирнова. Если бы не он, никто бы не увековечил визит мировой звезды, — поделился с «Известиями» поклонник Поля Мориа. — Представляете, он снял артиста, когда того благословлял настоятель Успенского храма на территории Новодевичьего монастыря. И Смирнов запечатлел этот момент. Было бы интересно взглянуть на другие его снимки. Он многое снимал не только для передовицы «Известий», но и для себя. Увидев фото Поля Мориа на сайте «Известий», я решил познакомиться с Сергеем Смирновым. Пришел в редакцию. И мы подружились. Позже он подарил мне несколько снимков, которые хранились у него дома.

Как рассказал Дмитрий Жуков, в ответ он подарил фотографу книгу о Поле Мориа, где было его фото. И музыкант упомянул Сергея Ивановича в повествовании. Правда, значился он в книге как «фотограф Брежнева». Так Смирнов представился французу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов Французский композитор Поль Мориа разговаривает со священником в Новодевичьем монастыре.1978 год

Необычная судьба у фото Рудольфа Нуриева. Оно появилось на Западе, куда попало через его приятеля. Тот уехал за границу и успешно продал снимок за большие деньги.

— Сергей Иванович умел устраивать застолья, — вспоминает бывший коллега Смирнова Юрий Снегирев. — Ему привозили из Питера миноги. И он сам их мариновал с горчичкой, уксусом, лучком и всех угощал. Это был очень компанейский человек. И вообще, Сергей Смирнов — наш светоч. Он был вхож в любые кабинеты. У него были обширные связи. И он помогал молодым, учил не бояться. Он был военным летчиком, в Великую Отечественную войну защищал небо Ленинграда, сбил несколько фашистских самолетов. У него были боевые ордена. Он очень скромно вспоминал об этом. Но мы все знали, кто перед нами. Этот человек вошел в историю, и уже никто его оттуда не удалит.

К сожалению, мокрая печать фотографий, как и пленочные фотокамеры, ушли в историю. Но на снимках Сергея Смирнова эта история сохранится навсегда.