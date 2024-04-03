Экономист дал совет по покупке валюты

Россиянам перед покупкой валюты стоит несколько дней последить за колебаниями курса. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в среду, 3 апреля.

По его мнению, сейчас тренд на стоимость валюты окончательно не сформировался, поэтому перед покупкой стоит несколько дней последить за рынком.

«Курс может сдвинуться как вверх, так и вниз. Если у вас стоит необходимость покупки или продажи, можно взять сумму, которая вам нужна, и сделать это небольшими частями. Это поможет снизить возможные потери», — сказал Григорьев в беседе с Lenta.Ru.

Накануне курс евро упал ниже 99 рублей впервые с 12 марта, передает НСН.

При этом курс юаня повысился до 12,69 рубля, увеличившись на 1 копейку, а доллар — до 92,35 рубля, увеличившись на 21 копейку, уточняется на сайте aif.ru.

Ранее, 1 апреля, несколько экспертов рассказали «Известиям», что ждать от курса рубля в этом месяце. Так, по мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля, а юаня — 12,48–13 рублей. Трейдер Артем Звездин выразил мнение, что на курс рубля будут оказывать влияние мировая экономика и цены на нефть.