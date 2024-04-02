Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

Курс евро упал ниже 99 рублей впервые с 12 марта. Об этом 2 апреля свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10:01 мск, евро опустился до 98,98 рубля. Через две минуты курс достиг отметки 99,0725 рубля, а к 10:15 – 99,13 рубля.

Уточняется, что американский доллар к этому времени подорожал до 92,3325 рубля.

Накануне, 1 апреля, несколько экспертов рассказали «Известиям», что ждать от курса рубля в этом месяце. Так, по мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля, а юаня — 12,48–13 рублей. Трейдер Артем Звездин выразил мнение, что на курс рубля будут оказывать влияние мировая экономика и цены на нефть.

Ранее, 18 марта, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что до середины – конца апреля доллар будет торговаться в диапазоне 90–93 рубля. В то же время в «Цифра брокер» не исключили, что уже в мае нацвалюта может ослабнуть до 95 рублей за доллар.