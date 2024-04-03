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В Москве задержали охранника ГСК за домогательства к школьнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На юге Москвы правоохранители задержали мужчину, работающего охранником в гаражно-строительного кооперативе (ГСК), за домогательства к 12-летней школьнице. Об этом 3 апреля сообщил источник «Известий».

«В воскресенье мужчина во «Фруктовом парке» предложил познакомиться 12-летней девочке, прижал ее к себе и стал обнимать. Ребенку удалось вырваться и убежать», — уточнил он.

По данным собеседника, сообщение о пристающем к девочке мужчине поступило в полицию 31 марта. Тогда в парке на Востряковском проезде правоохранители обнаружили пострадавшую, которая и рассказала о произошедшем.

Мужчина был задержан 2 апреля, им оказался 37-летний узбекистанец. В настоящее время он арестован, возбуждено уголовное дело.

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До этого, 27 марта, в Оренбургуской области мужчину приговорили к 17 годам колонии за совращение детей в соцсетях. Уточнялось, что в результате действий преступника пострадали 16 детей из девяти регионов страны.

Днем ранее Госдума приняла закон о запрете педофилам посещать места скопления детей. Законопроект был внесен в нижнюю палату в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале. Инициатива устанавливает запрет на вход на территорию образовательных учреждений, детских игровых и спортивных площадок для лиц с судимостью за преступления против сексуальной неприкосновенности детей.

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